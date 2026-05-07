Defensa del Consumidor hace consulta pública para sondear cambios en los hábitos de compra

A través de formularios electrónicos y mesas de diálogo, la unidad del Ministerio de Economía busca mejorar el acceso de los consumidores a información oportuna, útil y de calidad

En la agenda del Ministerio de Economía (MEF) para este año, una de las prioridades es lograr que la canasta de consumo —o al menos ciertos productos— se abarate para las familias, un objetivo que pretende alcanzar mediante diversas acciones que involucran a varias oficinas gubernamentales.

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En ese marco, desde el 21 de abril y hasta el 30 de junio próximo, la Unidad Defensa del Consumidor (Udeco) del MEF tendrá abierta una consulta pública para actualizar su Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC), con el objetivo de mejorar el acceso de los consumidores a información oportuna, útil y de calidad.

Con esto busca “acompañar los cambios en hábitos de consumo de los hogares. Se busca comprender la diversidad de consumidores, sus diferentes intereses, características, restricciones alimentarias, preferencias de compra, entre otros aspectos”, explicó el organismo.

Actualmente, la plataforma del SIPC permite comparar precios de un conjunto de productos de consumo habitual de los hogares, como alimentos, bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza del hogar. También ofrece la posibilidad de consultar precios por cadena o por local, así como visualizar su ubicación en el mapa.

El proceso de actualización se desarrollará en tres etapas. La primera consiste en la recepción de aportes y sugerencias ciudadanas, para lo cual puso a disposición un formulario web orientado a relevar hábitos de compra y productos de consumo de los hogares. El cuestionario pregunta, entre otras cosas, dónde se adquieren habitualmente artículos como alimentos, frutas y verduras frescas y productos de higiene personal, por ejemplo, en supermercados, almacenes, farmacias, distribuidores mayoristas, ferias o plataformas, aplicaciones o tiendas en línea. También lista nuevos productos que podrían ser incorporados a los que ya releva el sistema.