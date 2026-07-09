Desempleo por departamentos, expectativas de precios, mercado automotor, faena e inflación en Uruguay en números

Más personas se volcaron a buscar trabajo en Flores en marzo-mayo, pero la creación de empleos permitió absorber esa oferta adicional de mano de obra; la tasa de desocupación bajó a 2,8%. Se trata del departamento con menor desempleo de todo el país en ese trimestre, seguido por Maldonado y Cerro Largo, ambos con 4,3%.
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En el otro extremo se ubicó Río Negro, con un 13% de desempleo, el mismo nivel que en febrero-abril.
5,0%
Los empresarios encuestados por el Instituto Nacional de Estadística mantuvieron en junio su expectativa de inflación —en mediana— en 5,0% para cuando se complete este año. A su vez, proyectan que los costos operativos de las empresas suban 5,8%.
En junio se comercializaron 6.624 automóviles cero kilómetros, con el segmento SUV y el de automóviles como los de mayor peso.
El aumento en comparación con el mismo mes de 2025 fue de un 35%, según las cifras de la Asociación del Comercio Automotor.
193.620
Durante junio se faenaron 193.620 cabezas de bovinos en los frigoríficos habilitados, un 1% más que en el mismo mes del año pasado.
Además de un máximo mensual en 2026 de faena de vacunos, fue el primer incremento interanual en el primer semestre, según cifras del Instituto Nacional de Carnes.
4,25%
El costo de vida aumentó 0,37% en junio y acumuló una suba de 3,33% en el primer semestre del año, según el Índice de Precios al Consumo.
Como en junio de 2025 hubo deflación, la tasa de 12 meses (móviles) registró un aumento, a 4,25%. De esa forma, la inflación anual se aproximó al nivel establecido como objetivo por el Banco Central (4,5% anual).