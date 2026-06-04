Cámara de la Industria Frigorífica enfatizó sobre la oportunidad económica y social de aumentar la faena

El presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), Eduardo Urgal, reclamó una definición estratégica del país sobre el rol de la industria en general y del sector frigorífico en particular.

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En su discurso en el acto conmemorativo de los 150 años de la industria cárnica en Uruguay, Urgal planteó que “hay momentos en la historia de los países en los que es necesario tomar definiciones estratégicas mirando las próximas generaciones”, señaló.

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Consideró que esa capacidad ociosa de la industria frigorífica es una oportunidad social, ya que cada res faenada en Uruguay representa casi dos jornales directos y varios más en forma indirecta.

Y agregó que si el país pudiera industrializar 500.000 o 1 millón de cabezas adicionales a los 2 millones que faena actualmente al año, estaría generando cerca de 40.000 nuevos puestos de trabajo “descentralizado, especializado, bien remunerado, que es parte de la identidad productiva del país”.

El presidente de la CIF también respondió a quienes sostienen que en Uruguay agregar valor industrial es demasiado costoso, y que más vale exportar materias primas para que las industrialice otro. En entrevista con Agronegocios Sarandí (Radio Sarandí) dijo: “Esto es como decir que perdimos contra el narcotráfico y vamos a legalizar las drogas porque no podemos con ellas; me niego a pensar y a defender que nuestro país se tiene que entregar, a decir que no podemos industrializar de ninguna manera”.

A propósito, dijo que la CIF siempre buscará la manera de tener diálogo con el Poder Ejecutivo para “crear políticas que incentiven la manufactura en Uruguay”.

Ventajas naturales

Urgal sostuvo que la riqueza de las naciones no depende de sus ventajas naturales, sino de su capacidad de crear trabajo genuino, fortalecer la industria y agregar valor.

“La historia está llena de países ricos en recursos naturales que no lograron prosperidad para su gente. Y también está llena de ejemplos de países que, sin grandes recursos, lograron desarrollarse, porque entendieron que proteger el trabajo no es solo un derecho, es una responsabilidad nacional”, expresó.

El empresario cerró su discurso advirtiendo lo siguiente: “El perfil industrial de nuestro país lo determinamos nosotros o lo determinan los de afuera, y en ese caso no será en beneficio uruguayo”.

La industria frigorífica, dijo el presidente de la CIF, “quiere ser parte de la solución, pero no puede hacerlo sola, necesita al Poder Ejecutivo, a la producción primaria, a los trabajadores y a Adifu (Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay) para construir acuerdos duraderos”. Y finalizó: “Para hacer la torta más grande y no discutir por un pedacito más grande de una torta que hace años que no crece”.