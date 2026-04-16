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    Ducsa “está en condiciones de salir al mercado de valores”

    “En el fondo, es una decisión política-gubernamental”, afirmó el presidente de la sociedad distribuidora de combustibles y gestora de estaciones de servicio del sello Ancap

    Bolsa de Valores de Montevideo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En 2012, la Distribuidora de Combustibles (Ducsa) —una sociedad anónima propiedad de Ancap, que este año cumple 25 años— recurrió al mercado de capitales para emitir una serie de obligaciones negociables por US$ 10 millones. Entonces, explicó a Búsqueda el gerente general de Ducsa, Alejandro Arduino, la definición fue llevar los procesos hacia las “mejores prácticas” y dar el “salto de calidad necesario” en “transparencia, procedimientos y cumplimiento de requisitos” para ser una empresa abierta al mercado. Desde aquel momento Ducsa recibe una calificación de riesgo “AAA”, señaló. “Todos los años nos califican y cumplimos con todos los requisitos del Banco Central de una empresa abierta al mercado”, recalcó el ejecutivo.

    “Es una empresa que está en condiciones de poder salir al mercado, la decisión final es del accionista”, indicó.

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    “No sería antinatural ni nuevo para Ducsa salir al mercado. Se vivió en el 2012”, complementó el presidente de esta sociedad de Ancap, Hubert Arbildi. “En el fondo, es una decisión política-gubernamental que sería trasladada a través del accionista”, afirmó. Y añadió: “Recuerdo que la intención entonces era prepararnos, fortalecernos a través de esa apertura (al mercado), y así fue. Rápidamente se cumplió con todo lo solicitado y quedamos abiertos hasta hoy”.

    La posibilidad de que las empresas públicas o sus subsidiarias abran parte de su capital accionario en la bolsa fue sugerida hace pocas semanas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, aunque luego aclaró que propuso que emitan deuda. Una idea similar había sido manejada en enero también por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una entrevista con Búsqueda.

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