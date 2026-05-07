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    Economista jefe del Banco Central; Daude, Rama y De Brun asesorarán en su selección

    A fin de abril cerró el plazo para las postulaciones para el cargo, creado por la Ley de Presupuesto y que será ocupado por seis años, con posibilidad de reelección por tres más

    Banco Central del Uruguay (BCU).

    Banco Central del Uruguay (BCU).

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Ley de Presupuesto vigente creó en el Banco Central (BCU) el cargo de economista jefe, una figura que tienen las autoridades monetarias de otros países. El proceso de selección está avanzando.

    Las postulaciones tuvieron plazo hasta el 26 de abril para ser presentadas. La selección estará en manos de la Gerencia de Gestión Humana del BCU. Como asesores del directorio actuará un comité de tres miembros: Christian Daude, exdirector de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía; Martín Rama, ex economista jefe para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial; y Julio de Brun, expresidente del BCU.

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    El perfil solicitado es el de un economista uruguayo que tenga, además, un título de Doctorado en Economía; se piden ocho años de experiencia en dirección en análisis económico y monetario, preferiblemente en bancos centrales u organismos internacionales.

    El economista jefe del BCU desempeñará las “funciones de alta dirección respecto a la política monetaria, investigación económica, estabilidad financiera y otras áreas de esa especialización profesional que le asigne el Directorio”, del cual dependerá directamente. Deberá ser designado por unanimidad de los directores y, bajo un contrato de función pública por 40 horas semanales, durará en el cargo seis años, más otros tres si es reelecto.

    El sueldo mensual propuesto es de $ 630.023 nominales y de unos $ 330.000 líquidos, con los descuentos por aportes a la caja bancaria, Fonasa y el IRPF (según las deducciones que declare).

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