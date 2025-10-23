  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “Ya no chocamos” como en el 2002, “pero tampoco crecemos”, señala el presidente del Banco Central

    Al participar en el lanzamiento del Observatorio de Finanzas y Sociedad, Guillermo Tolosa planteó que todavía se está “lejos de tener decisiones financieras óptimas” en Uruguay

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, en la presentación en el evento de la UCU.

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, en la presentación en el evento de la UCU.

    FOTO

    BCU
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Lograr una mayor “inclusión financiera” como aspecto democratizador, mejorar la capacitación en finanzas y repensar algunas normas vigentes que no ayudan a actuar frente a los fraudes, entre otros temas, fueron planteados durante el lanzamiento del Observatorio de Finanzas y Sociedad de la Universidad Católica (UCU) y su escuela de negocios —UCU Business School—, efectuado ayer, miércoles 22.

    El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, destacó la importancia de la formación en finanzas y de tomar buenas decisiones en ese ámbito. “Como sociedad hemos pasado demasiado tiempo prestando demasiada poca atención” a estos asuntos, cuestionó. Consideró que, aunque hubo avances en los últimos tiempos, se está “lejos de tener decisiones financieras óptimas” en Uruguay.

    Leé además

    El precio del dólar termina julio con una leve valorización
    Mercado cambiario

    El BCU sostiene que, para los agentes, el dólar “ya no es una variable de control”

    Por Redacción Búsqueda
    Pablo Carrasco, uno de los fundadores de Conexión Ganadera, entrando a un juzgado por el caso de presunta estafa
    Regulación

    Inversiones ganaderas: el BCU presentó un anteproyecto para regular la captación de ahorro público

    Por Redacción Búsqueda

    “La inversión en Uruguay es muy baja; estamos de mitad de tabla para abajo, a pesar de tener ahorro adecuado. No estamos logrando el balance adecuado. En el pasado, capaz que el país crecía más, pero lo hacíamos chocando; chocamos en el 82, chocamos en el 2002. En tiempos recientes ya no chocamos, pero tampoco crecemos. Tenemos que lograr el adecuado balance entre ese crecimiento y esa resiliencia”.

    El BCU está “redoblando esfuerzos” para posibilitar que las empresas “crezcan”, aunque los resultados todavía no son visibles, afirmó el jerarca.

    En cuanto a los hogares, señaló que también las familias tomaron malas decisiones financieras en las últimas décadas. “Ahorrar en dólares hace 20 años significó que hoy tengan la mitad del poder adquisitivo”, afirmó. Si esos ahorros hubieran estado rentando, en vez de estar en cuentas que no pagan tasa de interés, los uruguayos habrían tenido “tres veces más poder adquisitivo”. Según Tolosa, “las malas decisiones son reflejo de una insuficiencia de formación financiera” de profesionales que acompañen las decisiones de la población. “Les hemos estado fallando como profesión”, sostuvo el economista.

    Consideró que, actualmente, “tienen demasiados depósitos a la vista” que no generan intereses, y una porción muy grande son en dólares. Pese a la mayor estabilidad macroeconómica y a la solidez del sistema financiero, los depositantes en Uruguay “huyen” de la moneda nacional “como en ningún país del mundo, salvo Nicaragua”, lo cual va “en contra suyo” y “del país”, lamentó el jerarca.

    Fraudes y la “ley calmante”

    Otro de los panelistas, Fernando Barrán —jefe regional de riesgos de Banco Itaú y exsuperintendente de instituciones financieras del BCU—, se refirió al problema de los delitos financieros.

    “Un primer problema es que no tenemos datos de los fraudes que hay” de todo el sistema, afirmó. Agregó que esa es información que tienen los bancos, pero que el regulador no la pide.

    Citó datos de Inglaterra de los años 2022 y 2023, según los cuales un 40% de los delitos están asociados a fraudes o tentativa de fraude financiero. “Esos números posiblemente no sean muy distintos a los que tenemos en Uruguay al día de hoy”, aunque, sobre los datos, “simplemente que no los conozco”, planteó. Y reflexionó: “¿No deberíamos tener esos números para identificar el problema y tomar acciones consistentes?”.

    Según el ejecutivo de Itaú, “todos los bancos han estado trabajando fuertemente para mejorar” la seguridad, y mencionó que la autenticación de los clientes habilitados para transaccionar es el mayor desafío.

    Luego objetó aspectos del marco legal, del cual, en su opinión, “cada tanto uno debería revisar la efectividad”.

    “Cada vez que tenemos una situación de fraude en el banco, que logramos bloquear cuentas a partir de lo que es la ley, tenemos 72 horas entre que se hace la denuncia penal y (que) la Justicia” decide. “Les puedo decir esto con certeza: cero caso hemos tenido donde la Justicia responde antes de las 72 horas. Yo, a esa ley le llamo calmante de la conciencia. Pero no una ley que sea efectiva para trabajar y lograr (...) disminuir los impactos negativos que los fraudes tienen en Uruguay al día de hoy”, sostuvo Barrán.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo