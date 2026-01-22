  • Cotizaciones
    jueves 22 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Pronósticos de “recuperación” del bitcoin para este año; ¿menos volátil por inversores institucionales?

    El criptoactivo con mayor operativa bajó de precio —punta a punta— en 2025, con un “desacople” respecto del mercado accionario hacia el final del año; en el inicio del 2026 registra un ligero aumento


    Bitcoin.

    Bitcoin.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Si se toman los aproximadamente US$ 87.600 que valía el bitcoin al cierre del 2025 y se compara con un año atrás, su precio bajó 6,4%. En el medio, en abril cayó a US$ 77.000, repuntó a US$ 112.000 en mayo y alcanzó un récord de US$ 126.000 en octubre. Hasta ahí, el comportamiento de los principales activos digitales venía siendo similar a los mercados accionarios en el mundo. Sin embargo, en el último trimestre del 2025 los criptoactivos tuvieron un “desacople”, a la vez que el 2026 empezó con nuevas oscilaciones; después de tocar los US$ 97.000 a mediados de la semana anterior, ayer, miércoles 21, la cotización del bitcoin se movió algo por debajo de los US$ 90.000.

    Un informe de la fiduciaria uruguaya Cryptotrust publicado este mes comparó la evolución de la capitalización del mercado cripto y el índice accionario S&P 500 en 2025. Sobre el fin del primer trimestre los activos digitales acompañaron a las bolsas en una “fuerte” corrección vinculada a las políticas arancelarias del gobierno de Estados Unidos, pero en los últimos meses del año sufrieron, de forma individual, otra caída de en torno al 30%.

    Leé además

    La rueda de la Bolsa de Nueva York, ayer, miércoles 19. 
    Mercado de valores

    Mercados accionarios y de criptos agitados: incertidumbre por posible burbuja y los mensajes de la Fed

    Por Redacción Búsqueda
    Bolsa de Valores de Nueva York.
    Mercado de valores

    Portafolio de inversión para 2026: año de “ajustar expectativas” y de mayor “cautela” ante acciones en IA

    Por Catalina Misson

    Las teorías son varias, aunque hay una principal: cada 210.000 bloques de BTC validados, los “mineros” de la blockchain reciben un 50% menos de recompensa. Ese recorte, denominado “halving”, suele suceder cada cuatro años, y el último fue en abril del 2024. Una hipótesis es que el último ciclo ya finalizó, lo que significaría que el pico histórico de cotización alcanzado en octubre “habría sido el máximo precio del ciclo” y debería entrar un “mercado bajista hasta la llegada del próximo halving en 2028”, según Cryptotrust.

    Más allá de esta posibilidad, el informe sostiene que los recientes “avances regulatorios” en Estados Unidos —como la Ley Genius, la Ley Anti-CBDC, la Ley Claridad y la creación del grupo de trabajo Cripto 2.0 por parte de la Comisión de Valores—, junto con un mayor nivel de “adopción cripto”, reflejado en máximos de circulación de stablecoins, “dejan bien en claro que existen razones de sobra para esperar una rápida recuperación de precios a nivel del ecosistema de activos digitales”.

    Otros inversores

    La interrogante en torno al fin del cuarto ciclo de halving y la llegada de un “invierno” para el bitcoin es “lo que se está preguntando todo el mundo cripto”, dijo a Búsqueda Martín Benítez, director de la asesora de seguridad financiera Cripto Guardian. En los últimos meses, hubo quienes creyeron que la cotización podría dar “un poco más” respecto a octubre.

    “Nos estamos dando cuenta de que quizás lo que faltó para tener claro si realmente terminó el mercado alcista fue la demanda retail, del inversor pequeño. El inversor institucional invadió en los últimos años, hubo mucha inversión de fondos, de bancos, de países que están comprando bitcoin, algo que antes no sucedía. (...) Todos nos quedamos pensando en si el inversor chiquito no va a venir o es que todavía no vino. Esa es la gran pregunta”, señaló Benítez.

    Él cree que la naturaleza de los ciclos del bitcoin cambió, y que los próximos años serán “menos volátiles” dado el mayor peso relativo de los inversores institucionales. Estos “no están entrando y saliendo tan rápido” de sus posiciones en el mercado cuando los precios fluctúan, y tienden a realizar inversiones a largo plazo, sostuvo.

    Según el informe de Cryptotrust, la demanda institucional medida a través de los ETF (fondos cotizados en bolsa) de bitcoin alcanzó un stock de US$ 113.800 millones en 2025, con un ingreso neto de fondos en el año de US$ 25.000 millones. Eso supera levemente los flujos ingresados a los ETF de oro, “mostrando que el interés de los institucionales permanece firme”.

    “Cada vez que se llegó a un máximo histórico, después se retrajo entre un 50% y 70%. Ahora vimos una retracción del 30%, y yo creo que hasta ahí llegamos”, predijo Benítez. Salvo que “pase algo importante”, espera que la cotización del bitcoin en los próximos meses oscile entre los US$ 80.000 y US$ 100.000, lo que, a su entender, es un “buen precio de entrada”. Si hay un nuevo pico histórico, no piensa que alcance mucho más de los US$ 180.000. Igualmente, señaló, “la característica volátil va a seguir existiendo”. En caso de “otro viento a favor del mercado”, podría seguir valorizándose en el mediano plazo, estimó.

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Entrevista

    Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Edinson Lanza durante su intervención en la OEA, en Washington.

    Para Uruguay, la “transición” en Venezuela debe incluir la liberación de presos políticos y restablecer la libertad de expresión

    Por Redacción Búsqueda
    Dólares y pesos uruguayos.

    El dólar profundiza su caída y queda por debajo de los $ 38 en el mercado “interbancario”

    Por Redacción Búsqueda
    Con más de 1 millón de km² distribuidos entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el acuífero Guaraní constituye una de las mayores reservas de agua dulce subterránea del mundo.

    Al igual que Uruguay, la Inteligencia de Brasil advierte por el riesgo de militarización del acuífero Guaraní

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Seccional 2 de Montevideo.

    Citación policial a reportero de 'El País' por un artículo periodístico despierta preocupación

    Por Redacción Búsqueda