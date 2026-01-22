Pronósticos de “recuperación” del bitcoin para este año; ¿menos volátil por inversores institucionales?

Si se toman los aproximadamente US$ 87.600 que valía el bitcoin al cierre del 2025 y se compara con un año atrás, su precio bajó 6,4%. En el medio, en abril cayó a US$ 77.000, repuntó a US$ 112.000 en mayo y alcanzó un récord de US$ 126.000 en octubre. Hasta ahí, el comportamiento de los principales activos digitales venía siendo similar a los mercados accionarios en el mundo. Sin embargo, en el último trimestre del 2025 los criptoactivos tuvieron un “desacople”, a la vez que el 2026 empezó con nuevas oscilaciones; después de tocar los US$ 97.000 a mediados de la semana anterior, ayer, miércoles 21, la cotización del bitcoin se movió algo por debajo de los US$ 90.000.

Un informe de la fiduciaria uruguaya Cryptotrust publicado este mes comparó la evolución de la capitalización del mercado cripto y el índice accionario S&P 500 en 2025. Sobre el fin del primer trimestre los activos digitales acompañaron a las bolsas en una “fuerte” corrección vinculada a las políticas arancelarias del gobierno de Estados Unidos, pero en los últimos meses del año sufrieron, de forma individual, otra caída de en torno al 30%.

Las teorías son varias, aunque hay una principal: cada 210.000 bloques de BTC validados, los “mineros” de la blockchain reciben un 50% menos de recompensa. Ese recorte, denominado “halving”, suele suceder cada cuatro años, y el último fue en abril del 2024. Una hipótesis es que el último ciclo ya finalizó, lo que significaría que el pico histórico de cotización alcanzado en octubre “habría sido el máximo precio del ciclo” y debería entrar un “mercado bajista hasta la llegada del próximo halving en 2028”, según Cryptotrust.

Más allá de esta posibilidad, el informe sostiene que los recientes “avances regulatorios” en Estados Unidos —como la Ley Genius, la Ley Anti-CBDC, la Ley Claridad y la creación del grupo de trabajo Cripto 2.0 por parte de la Comisión de Valores—, junto con un mayor nivel de “adopción cripto”, reflejado en máximos de circulación de stablecoins, “dejan bien en claro que existen razones de sobra para esperar una rápida recuperación de precios a nivel del ecosistema de activos digitales”.

Otros inversores

La interrogante en torno al fin del cuarto ciclo de halving y la llegada de un “invierno” para el bitcoin es “lo que se está preguntando todo el mundo cripto”, dijo a Búsqueda Martín Benítez, director de la asesora de seguridad financiera Cripto Guardian. En los últimos meses, hubo quienes creyeron que la cotización podría dar “un poco más” respecto a octubre.

“Nos estamos dando cuenta de que quizás lo que faltó para tener claro si realmente terminó el mercado alcista fue la demanda retail, del inversor pequeño. El inversor institucional invadió en los últimos años, hubo mucha inversión de fondos, de bancos, de países que están comprando bitcoin, algo que antes no sucedía. (...) Todos nos quedamos pensando en si el inversor chiquito no va a venir o es que todavía no vino. Esa es la gran pregunta”, señaló Benítez.

Él cree que la naturaleza de los ciclos del bitcoin cambió, y que los próximos años serán “menos volátiles” dado el mayor peso relativo de los inversores institucionales. Estos “no están entrando y saliendo tan rápido” de sus posiciones en el mercado cuando los precios fluctúan, y tienden a realizar inversiones a largo plazo, sostuvo.

Según el informe de Cryptotrust, la demanda institucional medida a través de los ETF (fondos cotizados en bolsa) de bitcoin alcanzó un stock de US$ 113.800 millones en 2025, con un ingreso neto de fondos en el año de US$ 25.000 millones. Eso supera levemente los flujos ingresados a los ETF de oro, “mostrando que el interés de los institucionales permanece firme”.

“Cada vez que se llegó a un máximo histórico, después se retrajo entre un 50% y 70%. Ahora vimos una retracción del 30%, y yo creo que hasta ahí llegamos”, predijo Benítez. Salvo que “pase algo importante”, espera que la cotización del bitcoin en los próximos meses oscile entre los US$ 80.000 y US$ 100.000, lo que, a su entender, es un “buen precio de entrada”. Si hay un nuevo pico histórico, no piensa que alcance mucho más de los US$ 180.000. Igualmente, señaló, “la característica volátil va a seguir existiendo”. En caso de “otro viento a favor del mercado”, podría seguir valorizándose en el mediano plazo, estimó.