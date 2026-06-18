El dólar cae por debajo de los $ 40, pese a señales de la Fed con nuevo timonel

Como ocurre hace varios meses, las noticias en torno a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán fueron determinantes en los últimos días para el mercado de divisas y, en particular, para el dólar. El anuncio de la próxima firma —el viernes 19— de un acuerdo de paz provisional puso el precio de la moneda estadounidense a la baja, también frente al peso uruguayo.

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Sin embargo, en parte también por influencia de ese conflicto en Medio Oriente y sus efectos inflacionarios en la mayor economía mundial, la tendencia cambió ayer miércoles 17, luego de que la Reserva Federal estadounidense (Fed, por su sigla en inglés) resolviera mantener las tasas de interés de referencia en el rango de 3,50%-3,75%. Así, en la primera instancia de decisión monetaria bajo el mando de Kevin Warsh, abandona su inclinación hacia los tipos más bajos.

Tras esa decisión, el precio del dólar rebotó según el índice DXY, que incluye a monedas como el euro y el yen japonés.

Pero en Uruguay el tipo de cambio continuó ayer con su tendencia a la baja y acumuló su quinto descenso diario, y quedó por debajo de los $ 40. Las compraventas en el circuito mayorista o “interbancario” se hicieron a un valor promedio de $ 39,968, un mínimo desde mediados de mayo.

La campaña del Banco Central (BCU) que busca desalentar el ahorro en dólares, encabezada por su presidente, Guillermo Tolosa, recibió una crítica directa de legisladores de la oposición política.

El jerarca bancocentralista declaró en la diaria del jueves 11 que “los depósitos en dólares, que son la opción preferida por los uruguayos, han sido una alternativa nefasta para preservar el poder de compra. De hecho, han perdido la mitad de su capacidad adquisitiva en los últimos 20 años”.

El senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, lo refraseó en su cuenta de X: “La historia del Uruguay está llena de devaluaciones. Lo nefasto es este tipo de declaraciones por parte de un presidente del Banco Central”.

“En un país serio estaría publicada la DJ (declaración jurada) del Sr Tolosa para ver si el presidente del Banco Central ahorra en pesos”, cuestionó en la misma red social el diputado colorado Juan Martín Jorge.

En promedio, el 68% del dinero depositado en instituciones financieras del sistema local está nominado en moneda extranjera.

Como parte de la campaña de desdolarización de la economía que impulsa el BCU, el organismo recibió durante dos semanas, hasta el lunes 15, comentarios a un proyecto normativo que obliga a que las instituciones que captan depósitos entreguen a sus clientes “información clara sobre los riesgos derivados de las variaciones” en la cotización del dólar y les hagan firmar ese documento a modo de “consentimiento”. Ese aviso o “consentimiento” empezará a ser exigido desde agosto, según anunció.

En la entrevista con la diaria, Tolosa respondió a opiniones en contra de esa exigencia de parte del sector bancario privado. “En todas las áreas de la vida, el statu quo y la comodidad que supone seguir haciendo las cosas como antes siempre genera resistencia, pero es tiempo de entender que Uruguay cambió. Esta ficha a veces demora en caer. Es tiempo de entender que Uruguay es un país muy estable, resiliente. No tiene sentido que sigamos exportando dos tercios de los ahorros de los uruguayos en dólares, cuando el país tiene tantas necesidades de financiamiento y cuando ahora los uruguayos efectivamente pueden creer en una moneda que tiene menos inflación que Estados Unidos”, alegó.

Varios ejecutivos bancarios han objetado la exigencia de un “consentimiento” a los depositantes en dólares.

El gerente general de banco Santander Uruguay, Gustavo Trelles, dijo en diciembre pasado en Búsqueda que exigir un consentimiento al cliente al depositar en dólares no es “adecuado”.

El domingo 14, en El País, reforzó su opinión contraria a esa iniciativa del BCU: “Hay otros conceptos más allá del retorno financiero de una colocación. Porque los análisis técnicos de retorno financiero, de colocarse en pesos o en dólares, son indiscutibles de que en los últimos cinco o 10 años hubiera sido mejor colocarte en pesos. Pero, capaz que miro los primeros cuatro meses del año y no sé si es tan claro. Entonces depende del periodo”.

Trelles agregó que, con niveles de inflación actuales mucho menores a los de hace 20 años, los propios ahorristas “se tendrán que ir convenciendo” de que es más conveniente invertir en una u otra moneda. “Los bancos lo que queremos es cumplir con las expectativas de todos, pero no ser nosotros los que impongamos o induzcamos a los clientes a ir a una moneda u otra. Eso es una decisión del propio cliente”.

Como parte de su plan de desdolarización, el BCU anunció el viernes 12 dos medidas orientadas a “incentivar el ahorro en moneda nacional y ampliar las oportunidades de crédito para familias y empresas”. Por un lado, dispuso una reducción gradual de las alícuotas de encaje —la porción de los depósitos del público que las instituciones financieras deben mantener inmovilizadas— aplicables a sus obligaciones a corto plazo en pesos y en unidades indexadas, que convergerán a un nivel de 12% a partir del 1 de setiembre próximo. El ajuste será escalonado, de la siguiente forma: 14% a partir del 1 de julio y 13% a partir del 1 de agosto.