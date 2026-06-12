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    El Banco Central pisa el acelerador en su plan de desdolarización con dos nuevas medidas

    La autoridad monetaria aprobó modificaciones en el régimen de encajes, con lo que, asegura, busca “fortalecer el ahorro, el crédito y la inversión en moneda nacional”

    Imagen de un billete de dólares y una moneda de pesos uruguayos.

    Imagen de un billete de dólares y una moneda de pesos uruguayos.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Banco Central (BCU) anunció este viernes 12 dos medidas orientadas a “incentivar el ahorro en moneda nacional y ampliar las oportunidades de crédito para familias y empresas”.

    Por un lado, dispuso una reducción gradual de las alícuotas de encaje —la porción de los depósitos del público que las instituciones financieras deben mantener inmovilizadas— aplicables a sus obligaciones a corto plazo en pesos y en unidades indexadas, que convergerán a un nivel de 12% a partir del 1 de setiembre próximo. El ajuste será escalonado, de la siguiente forma: 14% a partir del 1 de julio y 13% a partir del 1 de agosto.

    Por otro, resolvió profundizar la baja en la remuneración de los encajes en moneda extranjera y dar continuidad a las modificaciones iniciadas en marzo pasado.

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    Según el BCU, estas medidas, aprobadas por su directorio el miércoles 10, actúan de forma complementaria. Mientras la reducción de encajes en moneda nacional baja los costos de las entidades financieras en la intermediación de recursos en pesos y favorece la expansión del crédito en moneda local, la adecuación de la remuneración de los encajes en divisas ajusta el tratamiento relativo entre ambas monedas, en favor de la intermediación en pesos. De esta manera, señaló en su comunicado, “se alinean los incentivos para que el sistema financiero promueva el desarrollo del ahorro y el crédito en moneda nacional, favoreciendo un mayor aprovechamiento del ahorro de los uruguayos en beneficio del país”.

    “Contexto favorable” para los pesos

    El BCU entiende que se está en un contexto favorable para el ahorro y el crédito en moneda nacional, una idea que ha venido pregonando con fuerza en las últimas semanas su presidente, Guillermo Tolosa.

    “Uruguay cuenta hoy con una economía más estable, una inflación en niveles históricamente bajos, un sistema financiero sólido y expectativas alineadas con los objetivos del Banco Central”, agregó el organismo.

    Cuestionó que, sin embargo, una “parte significativa del ahorro continúa concentrándose en moneda extranjera”, la cual se ve expuesta “a que vaivenes cambiarios afecten su consumo doméstico. Y la mayoría de esos recursos se invierten en otras economías, mientras que la fracción de ellos que se presta a agentes locales no exportadores suele generar fragilidades financieras por vulnerabilidad al tipo de cambio”.

    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.
    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    Las medidas anunciadas hoy se suman a otras dispuestas en diciembre de 2025 y “constituyen un nuevo paso dentro de una agenda gradual de incentivos previamente anunciada, que el Banco Central viene impulsando en coordinación con el sistema bancario”, indicó.

    Otra acción ya anunciada consiste en exigir a los bancos y a las cooperativas de ahorro que captan depósitos que informen a sus clientes, al momento de colocar dinero en cuentas en moneda extranjera, sobre los “riesgos” cambiarios asociados. Esa medida empezará a regir en agosto, según lo anunciado.

    El dólar en Uruguay bajó de precio hoy, aunque en lo que va del mes se apreció frente al peso. En el circuito mayorista se negoció a $ 40,353 en promedio, aproximadamente 0,5% por encima de su valor a fin de mayo.

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