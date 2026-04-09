“Credibilidad débil” de la política monetaria acarrea “importantes costos macroeconómicos”, según estudio
“Minimizar los costos de la desinflación requiere que los bancos centrales prioricen las políticas que preservan y mejoran la credibilidad”, asegura una economista del Banco Central en un nuevo documento de trabajo publicado por la institución
Algunas investigaciones llevadas a cabo por economistas, muchas extremadamente teóricas, tienen el valor del anclaje con la actualidad. Aunque sin dejar de ser un trabajo empírico, ese podría ser el caso del documento titulado Perspectivas sobre política monetaria en un contexto de credibilidad imperfecta, elaborado por una funcionaria del Banco Central (BCU) y publicado en el sitio web institucional en marzo.
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Patricia Carballo examinó cómo la credibilidad imperfecta de la política monetaria condiciona la transmisión y la efectividad de distintos marcos de política en Uruguay como un caso de economía pequeña y abierta.
A partir de una credibilidad endógena, el modelo utilizado compara el desempeño de una regla tipo Taylor, una regla basada en el pronóstico de inflación (IFB) y una política de control óptimo bajo el compromiso hipotético de las autoridades bancocentralistas de seguir una estrategia monetaria sistemática. Luego, el análisis combinó el cálculo de fronteras eficientes de política con un conjunto de simulaciones ilustrativas —incluyendo shocks de costos, proyecciones incondicionales y una reducción permanente de la meta de inflación— con el fin de evaluar las compensaciones entre la estabilización de la inflación, la volatilidad del Producto Interno Bruto (PIB) y la dinámica de la credibilidad.
Los resultados muestran que la credibilidad condiciona de manera decisiva esas compensaciones: niveles altos de credibilidad mejoran la frontera de variabilidad inflación-PIB y reducen las pérdidas de política en todos los regímenes considerados, en tanto que niveles bajos amplifican los costos de desinflación y debilitan la transmisión de la política. Las políticas de control óptimo provocan las menores pérdidas y la recuperación más rápida de la credibilidad, aunque la regla IFB presenta un desempeño similar en varios escenarios.
Cuantitativamente, las simulaciones demuestran que una disminución de la credibilidad, de alta a baja, duplica con creces la pérdida esperada de la política, lo que “subraya los importantes costos macroeconómicos de una credibilidad débil”.
Según la autora, estos resultados sugieren que “preservar y reconstruir la credibilidad es fundamental para diseñar una política monetaria robusta, especialmente en procesos de desinflación o frente a shocks adversos de oferta”.
En resumen, agrega, “minimizar los costos de la desinflación requiere que los bancos centrales prioricen las políticas que preservan y mejoran la credibilidad. Los resultados de este estudio refuerzan la importancia de alinear el diseño de políticas con la gestión de expectativas, asegurando que la credibilidad siga siendo un elemento fundamental de una política monetaria eficaz”.
En reuniones con organizaciones empresariales mantenidas en las últimas semanas, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, destacó la “consolidación de un régimen de inflación baja y estable” —con casi tres años dentro del rango objetivo—, lo cual, según él, está generando beneficios para la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del poder adquisitivo, así como una reducción estructural del costo del financiamiento soberano en moneda nacional.
Sin embargo, en marzo la tasa anual de inflación fue 2,94%, ubicándose por debajo del rango objetivo definido por las autoridades (4,5%, con un margen de 1,5 puntos por debajo o por encima).