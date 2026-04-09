  • Cotizaciones
    jueves 09 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “Credibilidad débil” de la política monetaria acarrea “importantes costos macroeconómicos”, según estudio

    “Minimizar los costos de la desinflación requiere que los bancos centrales prioricen las políticas que preservan y mejoran la credibilidad”, asegura una economista del Banco Central en un nuevo documento de trabajo publicado por la institución

    Sede del Banco Central del Uruguay.

    Sede del Banco Central del Uruguay.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Algunas investigaciones llevadas a cabo por economistas, muchas extremadamente teóricas, tienen el valor del anclaje con la actualidad. Aunque sin dejar de ser un trabajo empírico, ese podría ser el caso del documento titulado Perspectivas sobre política monetaria en un contexto de credibilidad imperfecta, elaborado por una funcionaria del Banco Central (BCU) y publicado en el sitio web institucional en marzo.

    Patricia Carballo examinó cómo la credibilidad imperfecta de la política monetaria condiciona la transmisión y la efectividad de distintos marcos de política en Uruguay como un caso de economía pequeña y abierta.

    Leé además

    El Aeropuerto de Carrasco.
    Números de la semana

    Inflación, exportaciones, finanzas públicas, salarios y mercado laboral en Uruguay en números

    Por Redacción Búsqueda
    Expresidente de la Jutep Ricardo Gil.
    Video
    Entrevista

    Ricardo Gil: el actual gobierno y el anterior partidizaron la Jutep y aumentaron la “desconfianza de la gente” en la política

    A partir de una credibilidad endógena, el modelo utilizado compara el desempeño de una regla tipo Taylor, una regla basada en el pronóstico de inflación (IFB) y una política de control óptimo bajo el compromiso hipotético de las autoridades bancocentralistas de seguir una estrategia monetaria sistemática. Luego, el análisis combinó el cálculo de fronteras eficientes de política con un conjunto de simulaciones ilustrativas —incluyendo shocks de costos, proyecciones incondicionales y una reducción permanente de la meta de inflación— con el fin de evaluar las compensaciones entre la estabilización de la inflación, la volatilidad del Producto Interno Bruto (PIB) y la dinámica de la credibilidad.

    Los resultados muestran que la credibilidad condiciona de manera decisiva esas compensaciones: niveles altos de credibilidad mejoran la frontera de variabilidad inflación-PIB y reducen las pérdidas de política en todos los regímenes considerados, en tanto que niveles bajos amplifican los costos de desinflación y debilitan la transmisión de la política. Las políticas de control óptimo provocan las menores pérdidas y la recuperación más rápida de la credibilidad, aunque la regla IFB presenta un desempeño similar en varios escenarios.

    Cuantitativamente, las simulaciones demuestran que una disminución de la credibilidad, de alta a baja, duplica con creces la pérdida esperada de la política, lo que “subraya los importantes costos macroeconómicos de una credibilidad débil”.

    Según la autora, estos resultados sugieren que “preservar y reconstruir la credibilidad es fundamental para diseñar una política monetaria robusta, especialmente en procesos de desinflación o frente a shocks adversos de oferta”.

    En resumen, agrega, “minimizar los costos de la desinflación requiere que los bancos centrales prioricen las políticas que preservan y mejoran la credibilidad. Los resultados de este estudio refuerzan la importancia de alinear el diseño de políticas con la gestión de expectativas, asegurando que la credibilidad siga siendo un elemento fundamental de una política monetaria eficaz”.

    En reuniones con organizaciones empresariales mantenidas en las últimas semanas, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, destacó la “consolidación de un régimen de inflación baja y estable” —con casi tres años dentro del rango objetivo—, lo cual, según él, está generando beneficios para la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del poder adquisitivo, así como una reducción estructural del costo del financiamiento soberano en moneda nacional.

    Sin embargo, en marzo la tasa anual de inflación fue 2,94%, ubicándose por debajo del rango objetivo definido por las autoridades (4,5%, con un margen de 1,5 puntos por debajo o por encima).

    Selección semanal
    Montevideo

    El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

    Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
    Informe sobre municipios

    Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

    Por Redacción Búsqueda
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente Orsi y el ministro Civila, el martes 7, en la presentación de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

    El gobierno anuncia plan con medidas sociales, aunque hay dudas sobre su financiamiento

    Por Redacción Búsqueda
    Una incautación de droga realizada en agosto de 2025 en Montevideo es investigada por Uruguay para determinar la participación de Marset, un caso de posible interés para Estados Unidos.

    La defensa de Sebastián Marset y fiscales de Estados Unidos abren la posibilidad a un acuerdo para evitar ir a juicio

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    La DGI prepara su “cambio de paradigma institucional”, entre varias “debilidades”

    Por Redacción Búsqueda
    Militantes sindicales durante un paro del PIT-CNT en 2025.

    El PIT-CNT prepara un año con presencia “en la calle” para impulsar su agenda en un escenario complejo

    Por Martín Mocoroa
    // Leer el objeto desde localStorage