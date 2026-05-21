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    El dólar frenó su ascenso ante el peso; en abril mejoró la “competitividad” de Uruguay

    El Índice de Tipo de Cambio Real calculado por Búsqueda subió 1,6% en abril y acumuló un incremento de casi 9% en lo que va de 2026

    Dólares y pesos uruguayos.

    Dólares y pesos uruguayos.

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    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las novedades en torno al conflicto bélico en Medio Oriente y, más concretamente, sobre el flujo comercial por el estrecho de Ormuz continuaron pautando la evolución del valor del dólar a escala internacional y en Uruguay.

    En el mercado local, el tipo de cambio aumentó de manera sostenida desde el martes 12 y en la jornada siguiente superó el umbral de los $ 40, según las operaciones promedio en el circuito mayorista o “interbancario”. Al inicio de esta semana —después del feriado por la batalla de Las Piedras— la cotización se estabilizó en torno a $ 40,3, aunque ayer, miércoles 21, retrocedió un 0,7% (a $ 40,015), acompañando la baja de la divisa estadounidense frente a monedas, como al euro, el yen japonés, la libra, incluidas en el índice DXY. La novedad de la víspera fue que algunos superpetroleros lograron pasar por el estrecho de Ormuz rumbo a Asia, lo que también llevó a un repliegue del precio del crudo.

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    En lo que va de mayo (hasta ayer), el tipo de cambio nominal en Uruguay bajó 0,6%.

    Ese porcentaje es similar al descenso que tuvo en todo abril.

    En ese mes, el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) —que permite comparar la evolución de los precios en dólares en Uruguay respecto de un conjunto de países que son importantes como socios comerciales— mostró un abaratamiento del país. El ITCR elaborado por Búsqueda con una metodología similar a la utilizada por el Banco Central (BCU) aumentó 1,6% respecto al mes previo; hubo subas frente a las nueve economías incluidas en la medición, las más significativas con Brasil (3,6%) y Argentina (1,8%).

    Comparado con fin del año pasado, el ITCR registró una mejora de 8,9%. A nivel regional, el aumento fue de 14,7%. Frente a Estados Unidos —un socio relevante para las exportaciones de servicios—, el indicador aumentó 2,7%, mientras que con China, el mayor destino de las ventas de mercaderías uruguayas, la suba fue de 6,9%.

    Este índice suele asimilarse al concepto de competitividad, aunque estrictamente mide una dimensión limitada de esta: la evolución de los precios expresados en una misma moneda.

    Predicciones

    Anticipar el valor futuro de activos como el dólar es un desafío para los modelos utilizados por los economistas, en especial, en contextos de alta incertidumbre.

    Aproximadamente una veintena de bancos, corredores de bolsa, AFAP y consultoras —como BBVA, Santander, Itaú, Scotiabank, CPA/Ferrere, Exante, KPMG, PwC, Puente, Balanz e Integración AFAP— responden mensualmente a la encuesta de expectativas del BCU, que pregunta la estimación del tipo de cambio a distintas fechas entre el mes en curso y fin del 2028.

    Para el cierre de mayo prevén un dólar a $ 40, según la mediana de las respuestas (el valor central cuando se ordenan de menor a mayor). Para cuando termine el 2026, la divisa costaría $ 40,63, también en mediana. El pronóstico de máxima para ese último período es de $ 41,56.

    Cuando empezó el año, sin que estuviera en el horizonte la confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán, este grupo de analistas privados preveía —en mediana— un dólar algo más débil en 2026, que cotizaría a $ 39,95 a fin de año.

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