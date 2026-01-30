El dólar retomó su caída y cerró enero con un retroceso de 1,4% frente al peso uruguayo

El ministro de Economía se había expresado “satisfecho” con la reacción inicial del tipo de cambio —que no se sustuvo— luego del anuncio de medidas por parte del gobierno al inicio de esta semana

Cerrando una semana en la que hubo decisiones monetarias y anuncios cambiarios, el precio del dólar tuvo un retroceso en la plaza local este viernes 30. En el primer mes del año, el tipo de cambio registró una baja de aproximadamente medio peso o 1,4%, en la comparación “punta a punta” con diciembre.

Hoy, las compraventas en el mercado “interbancario” —mayorista— se hicieron a valores promedio de $ 38,5, informó la Bolsa Electrónica de Valores. Fue una baja diaria de 0,73%; el repunte del dólar frente al peso de comienzos de la semana no se sostuvo.

El lunes 26, el Banco Central recortó la tasa de política monetaria de 7,5% a 6,5%, con lo cual entró en “fase expansiva”. Fundamentó la resolución ante “dinámicas anómalas de las últimas semanas” que amenazan con llevar la inflación anual por debajo del 3%, el piso del rango de tolerancia de más-menos 1,5% respecto de la meta de 4,5%.

Al día siguiente, el Ministerio de Economía comunicó que la Tesorería aprovechará el bajo valor del dólar para “adelantar” compras de divisa ya sea en el mercado presente (spot) o a futuro, una estrategia que también recomendó seguir a las empresas públicas que precisan dólares.

En los días posteriores a esas medidas y anuncios sobre el tipo de cambio, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se expresó en rueda de prensa “satisfecho” con la reacción inicial, que luego no terminó de consolidarse.