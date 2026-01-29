  • Cotizaciones
    jueves 29 de enero de 2026

    Decisiones y anuncios gubernamentales hicieron repuntar el precio del dólar

    En tres días la divisa se apreció $ 1,3, aunque sigue un 0,64% por debajo de su nivel de fin del año pasado

    Billete de dólar.

    Billete de dólar.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Según el equipo económico, en los últimos días algunos factores hicieron caer el tipo de cambio en Uruguay más que en otros países, como la entrada de divisas por el turismo y las menores necesidades de dólares para adquisiciones de petróleo por parte de Ancap. Eso se transformó en un factor de preocupación para las autoridades, que las llevó a tomar algunas decisiones y anunciar otras, lo cual provocó un viraje en la tendencia cambiaria.

    Por un lado, sin esperar al 12 de febrero, para cuando estaba originalmente programada la siguiente reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), el Banco Central (BCU) resolvió el lunes 26 un recorte de 100 puntos básicos —de 7,5% a 6,5%— en la tasa de política monetaria, la cual entró en “fase expansiva”. Fundamentó la resolución de bajar la tasa de política monetaria ante “dinámicas anómalas de las últimas semanas”, que amenazan con llevar la inflación anual por debajo del 3%, el piso del rango de tolerancia de más-menos 1,5% respecto de la meta de 4,5%.

    Fachada del Banco Central del Uruguay.
    La autoridad monetaria expresó que, “en caso de constatarse nuevamente situaciones excepcionales a nivel doméstico, esta decisión irá acompañada de la utilización de los instrumentos adecuados, en el marco del régimen de metas de inflación vigente, para contribuir a preservar condiciones ordenadas, orientadas a la permanencia de la inflación dentro del rango de tolerancia y a que retome la convergencia hacia la meta de 4,5% anual”. En ese sentido, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, comunicó el mismo lunes en una conferencia de prensa que el organismo “está pronto para hacer intervenciones” en el mercado de cambios comprando dólares, lo que no realiza desde el 31 de agosto de 2021.

    En esa misma línea de acción, el Ministerio de Economía comunicó el martes 27 que la Tesorería aprovechará el bajo valor del dólar para “adelantar” compras de divisa ya sea en el mercado presente (spot) o a futuro, una estrategia que también recomendó seguir a las empresas públicas que precisan dólares.

    Esta reacción del equipo económico se debe tanto a que la inflación está por debajo de los niveles esperados —lo cual, de manera colateral, tiene consecuencias fiscales— como a la desaceleración que se vio en los meses recientes en el nivel de actividad económica.

    En declaraciones a la prensa y a través de redes sociales, varios voceros empresariales y algunos economistas críticos con la gestión monetaria celebraron los anuncios gubernamentales, aunque otros, como la Unión de Exportadores, siguen preocupados.

    La respuesta del mercado

    El lunes, el dólar se negoció en el mercado mayorista local a un precio de $ 37,831, en promedio, un valor 1% mayor al del viernes previo. Fue, indiscutiblemente, en respuesta a la decisión del BCU de pasar a una política monetaria expansiva, teniendo en cuenta que la tendencia global de la divisa estadounidense en esa jornada fue bajista, según el índice DXY.

    La valorización frente al peso uruguayo continuó el martes 27, cuando se operó a $ 37,983, y ayer, miércoles 28, subió más de un 2%, a $ 38,793, siempre en promedio diario. En tres días, después de los anuncios, el dólar se encareció $ 1,3; sin embargo, todavía está un 0,64% por debajo de su nivel de fin del año pasado.

    El precio al cierre en la Bolsa Electrónica de Valores quedó por encima del promedio, en $ 38,900, lo que insinúa que las fuerzas de demanda podrían seguir presionando al alza la cotización en los próximos días.

