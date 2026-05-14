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    El dólar se fortalece al debilitarse las esperanzas de paz en Medio Oriente

    Ayer la divisa volvió a negociarse a precios promedio por encima de los $ 40 en el mercado “interbancario” local; el ministro Oddone ve una “depreciación moderada” del peso

    Billetes de dólares y pesos uruguayos.

    Billetes de dólares y pesos uruguayos.

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    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La esperanza de un arreglo que ponga fin a la confrontación armada en Medio Oriente se diluyó y eso devolvió al dólar —percibido como un activo de refugio en contextos de incertidumbre— algo de fortaleza.

    La suba del precio de la divisa estadounidense que se vio al inicio de esta semana frente a varias monedas “fuertes” fue acompañada en el mercado local: después de varias jornadas de retroceso, el tipo de cambio aumentó el martes 12. Ayer, miércoles 13, la cotización del dólar registró otra suba y volvió a niveles por encima del número redondo de $ 40 en el circuito “interbancario”, donde se operan grandes montos: las compraventas se efectuaron a un precio promedio de $ 40,037, informó el Banco Central (BCU).

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    Uruguay está registrando una “depreciación moderada” del peso, lo que “contrasta con competidores” del país, cuyas monedas vienen registrando una apreciación, comentó ayer el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al disertar ante un foro empresarial en el Radisson Victoria Plaza Hotel. “En este escenario de turbulencia, la evolución de una variable nominal como es el dólar, que es tan sensible para la toma de decisiones en Uruguay, podemos sostener que está alineada con lo que son las tendencias globales en los últimos meses”, agregó.

    El banco Itaú Uruguay sigue proyectando que el dólar cerrará este año cotizando a $ 39,5 y que lo hará a $ 40 al término de 2027, según su último análisis macroeconómico difundido ayer.

    ¿Quién compró y quién vendió divisas?

    Desde hace algunos años, el BCU empezó a divulgar información sobre los agentes económicos que participan en el mercado ejerciendo fuerzas de oferta y demanda por dólares o pesos.

    De lo ocurrido en enero-marzo, en su “Informe de política monetaria” difundido hace pocos días destacó que las ventas de divisas por parte de familias y empresas fueron “excepcionalmente altas”, en donde a su comportamiento estacional asociado al turismo se agregó, sobre todo en el cierre del trimestre, el abastecimiento de una mayor demanda de algunos agentes financieros.

    Por el lado de la demanda, lo habitual es que las empresas públicas sean el principal agente comprador de dólares, aunque en enero-marzo pasado adquirieron montos ligeramente inferiores a trimestres previos.

    Dentro del sector privado, las administradoras de fondos previsionales (AFAP) y los bancos en su conjunto demandaron divisas. El BCU atribuyó a “la coyuntura internacional” —refiriéndose a la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente— el impulso que tuvo la demanda de dólares por parte del sector financiero doméstico. El informe detalla que el sistema bancario aumentó su posición en moneda extranjera y las AFAP compraron dólares para adquirir bonos globales del gobierno, que se pagan en esa divisa. “Esta mayor demanda fue abastecida por el agregado familias-empresas, quien es típicamente el principal oferente del mercado, en un contexto de mayores ventas estacionales y de un aumento de activos netos en pesos, que engloban tanto depósitos como títulos de deuda en moneda nacional”.

    Agrega que en el primer trimestre crecieron los depósitos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, pero el ratio de pesificación —que había venido aumentando de forma sostenida desde julio de 2025— se mantuvo en torno al 33%.

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