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    miércoles 06 de mayo de 2026

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    El dólar cae ante expectativas de paz en Medio Oriente; empresarios lo proyectan a $ 41,4 en un año

    La cotización de la divisa cedió todos los días esta semana y volvió a ubicarse por debajo de los $ 40 en el mercado “interbancario”

    Pizarra de una casa de cambios céntrica.&nbsp;

    Pizarra de una casa de cambios céntrica. 

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Desde fines de febrero, el mercado de monedas —global y el uruguayo— incorporó un factor de alta volatilidad: la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la plaza local, las novedades iniciales en torno a ese conflicto impulsaron el precio del dólar por encima de los $ 40 en el circuito mayorista, y las noticias más recientes, esta semana, sobre una posible paz, lo replegaron por debajo de ese umbral.

    En el mercado “interbancario”, donde bancos, casas de cambio, AFAP y otros agentes operan grandes montos, la divisa estadounidense se negoció en promedio a $ 40,253 al cierre de abril. Eso significó una baja cercana a 0,6% respecto a fin de marzo.

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    Esta semana, ya en mayo, el tipo de cambio encadenó bajas diarias. Según informó el Banco Central ayer, miércoles 6, las compraventas se efectuaron a una cotización promedio de $ 39,868, un 0,26% menos que la jornada previa.

    ¿Cuánto costará el dólar dentro de un año? La pregunta, incluida dentro de la Encuesta de Expectativas Empresariales hecha entre marzo y abril por Exante a 344 ejecutivos locales y divulgada el martes 5, arrojó un pronóstico promedio de $ 41,4. Ese valor es casi idéntico al que los empresarios proyectaban en octubre de 2025, al responder la edición anterior del sondeo. “Solo el 8% de encuestados espera un dólar por encima de $ 43” en torno a abril de 2027, remarcó la consultora.

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