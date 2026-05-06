El dólar cae ante expectativas de paz en Medio Oriente; empresarios lo proyectan a $ 41,4 en un año

Desde fines de febrero, el mercado de monedas —global y el uruguayo— incorporó un factor de alta volatilidad: la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la plaza local, las novedades iniciales en torno a ese conflicto impulsaron el precio del dólar por encima de los $ 40 en el circuito mayorista, y las noticias más recientes, esta semana, sobre una posible paz, lo replegaron por debajo de ese umbral.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
En el mercado “interbancario”, donde bancos, casas de cambio, AFAP y otros agentes operan grandes montos, la divisa estadounidense se negoció en promedio a $ 40,253 al cierre de abril. Eso significó una baja cercana a 0,6% respecto a fin de marzo.
Esta semana, ya en mayo, el tipo de cambio encadenó bajas diarias. Según informó el Banco Central ayer, miércoles 6, las compraventas se efectuaron a una cotización promedio de $ 39,868, un 0,26% menos que la jornada previa.
¿Cuánto costará el dólar dentro de un año? La pregunta, incluida dentro de la Encuesta de Expectativas Empresariales hecha entre marzo y abril por Exante a 344 ejecutivos locales y divulgada el martes 5, arrojó un pronóstico promedio de $ 41,4. Ese valor es casi idéntico al que los empresarios proyectaban en octubre de 2025, al responder la edición anterior del sondeo. “Solo el 8% de encuestados espera un dólar por encima de $ 43” en torno a abril de 2027, remarcó la consultora.