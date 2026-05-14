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    Ministro Gabriel Oddone ve “atención” y “calma” de los mercados tras Diálogo Social

    El jerarca reconoció que siguen conversando con fondos de inversión y calificadoras; los cambios podrían implicar un “riesgo adicional para el gasto público”, señaló el banco Itaú

    El ministro Oddone, en la disertación ante empresarios organizada por ADM.

    El ministro Oddone, en la disertación ante empresarios organizada por ADM.

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    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el seguimiento de algunos indicadores relativos a los bonos uruguayos se hizo más intensivo que lo habitual, así como los contactos con ciertos agentes del mercado que mostraron preocupación ante las posibles reformas a la seguridad social y sus efectos fiscales.

    Las autoridades consideran que los “ruidos” están contenidos. “La prima de riesgo (el diferencial de rendimiento de la deuda uruguaya respecto de los bonos libres de riesgo) sigue siendo la más baja de América Latina, a pesar de que hay otros países, como Chile, que tienen mejor calificación que Uruguay”, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, al disertar ayer, miércoles 13, en un almuerzo para ejecutivos empresariales organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

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    Sostuvo que esa estabilidad del “riesgo país” —en torno a los 70 puntos básicos según el índice de República AFAP— ocurrió a pesar de la alta incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente y “de todos estos elementos idiosincráticos” surgidos en torno a los resultados del Diálogo Social y las medidas que, a partir de eso, propondrá el Poder Ejecutivo. Respecto a Uruguay, los mercados están en “absoluta calma”, enfatizó.

    Oddone explicó que, en lo inmediato, las “dos medidas definidas” en las que se pretende avanzar son, por un lado, el fortalecimiento del sistema de transferencias para la infancia. La estimación que manejó es que tendría un costo fiscal equivalente a 0,03% del Producto Interno Bruto en 2027.

    Por otro, confirmando los 65 años como edad de retiro, el Ejecutivo pretende habilitar una causal anticipada pero que se dispongan “incentivos muy importantes para postergar” la jubilación, indicó. Ambos cambios “tienen que estar alineados con la sostenibilidad financiera”, subrayó, y repitió varias veces ese concepto durante la exposición.

    “Especulaciones”

    El ministro cuestionó el “ruido que se provocó en las últimas semanas” a partir de “un conjunto de especulaciones que son apresuradas y que no ayudan al clima financiero”. Lo atribuyó a actores de dentro y de fuera del sistema político.

    “Sostener que estas medidas (a partir del Diálogo) están conspirando contra la sostenibilidad fiscal es una afirmación temeraria”, planteó. En otro momento dijo: “A nadie se le puede ocurrir que el equipo económico se está rifando la sostenibilidad fiscal”.

    “El ruido se tendría que ver en el riesgo país”, con un aumento por la venta de títulos de deuda pública, algo que, insistió, no ha ocurrido. “Por ahora lo seguimos con Herman (Kamil, director de la Unidad de Deuda); tenemos casi una reunión por día con fondos de inversión, con calificadoras de riesgo. Pero en ningún caso estamos recibiendo una señal de que haya acá temor. Hay atención”, sostuvo.

    En las últimas semanas, dirigentes y partidos de la oposición política señalaron un riesgo de “estatización” o “confiscación” de los ahorros previsionales si prospera la propuesta, enunciada en el documento final del Diálogo Social, referida a que las cuentas individuales en manos de las administradoras de fondos de ahorro previsional pasen a ser “gestionadas de forma centralizada por un organismo público”.

    Otra advertencia es fiscal. En línea con lo advertido por el banco de inversión estadounidense J.P. Morgan y la consultora CPA/Ferrere, esta semana Itaú Uruguay señaló que “si bien aún no se han informado los costos fiscales asociados, este paquete implicaría un riesgo adicional para el gasto público en un contexto de cuentas fiscales tensionadas”.

    Para este banco, en consecuencia, la “sostenibilidad de la propuesta dependerá críticamente de una gestión más estricta del gasto para evitar un mayor deterioro del perfil fiscal”.

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