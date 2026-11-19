En Uruguay, que tiene un mercado cambiario comparativamente pequeño, la cotización del dólar suele moverse más por influencia de factores externos que por motivos domésticos. Esa característica quedó expuesta en los últimos días, cuando el tipo de cambio se fortaleció, al mismo tiempo que la divisa estadounidense se valorizaba frente a otras monedas, en particular ante el real brasileño.

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Por la relevancia económica que tiene Brasil para Uruguay, el mercado de cambios de ese país es una de las principales referencias para los operadores locales. Tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, a fines de octubre, el dólar se valorizó casi 18% y en los últimos día alcanzó precios cercanos a 6 reales, un máximo en más de un año y medio. Analistas atribuyen esa alza a la incertidumbre en torno al nombre del futuro ministro de Hacienda en el nuevo mandato de Lula y acerca de la gestión que hará de un déficit fiscal muy elevado.

El dólar también tendió a subir de precio frente a las divisas que conforman el índice DXY, en ese caso al acentuarse la incertidumbre en torno al conflicto bélico en Medio Oriente. El indicador se ubicó en máximos desde marzo de 2025.

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En ese entorno, el dólar en la plaza uruguaya se negoció desde el viernes 13 a precios promedio diarios mayoristas —en el circuito “interbancario”— en torno a los $ 40,6. El miércoles 18, las compraventas se efectuaron a $ 40,643, una ligera suba diaria; en lo que va de noviembre el tipo de cambio aumentó 1,1%.

El lunes 16, el Banco Central del Uruguay (BCU) ratificó en 6% la tasa de política monetaria (TPM), en el entendido de que es una medida “consistente con mantener la inflación y sus expectativas en torno a la meta de 4,5% anual” en el horizonte de 24 meses.

Según indicó el BCU en un comunicado, el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 12 meses —a 4,87% en octubre— estuvo “en línea con la trayectoria prevista” y reflejó principalmente la suba de alimentos y tarifas, sin observarse una generalización a otros precios de la economía”.

Por otro lado, el organismo entiende que los indicadores más recientes de actividad “ratifican la ausencia de presiones de demanda sobre los precios y son consistentes con las previsiones del Banco Central para el crecimiento al cierre de 2026”, a la vez que el mercado de trabajo “se mantiene estable”.

En ese marco, las proyecciones de la autoridad monetaria indican que la variación interanual del IPC se ubicará “transitoriamente por encima de la meta en los próximos meses, reflejando el traspaso de los incrementos ya ocurridos en los precios del petróleo y algunos alimentos. Estos aumentos se mantienen acotados a pocos productos de la canasta, sin observarse presiones inflacionarias generalizadas. La inflación se mantendría dentro del rango de tolerancia de 3% a 6% y comenzaría a descender durante el próximo año, retornando a la meta de 4,5% anual”, sostiene el BCU.

La decisión de mantener la TPM en 6%, resuelta por unanimidad del directorio, fue precedida de la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom). Ese órgano, con participación de técnicos del BCU, evaluó que el balance de riesgos a la trayectoria esperada de la inflación “se mantiene equilibrado, aunque persiste un elevado nivel de incertidumbre asociado, entre otros factores, a las tensiones geopolíticas y a los riesgos climáticos”.

Mediante la TPM, el BCU pretende señalizar al mercado el nivel de las tasas de interés. Una tasa de 6% supone una instancia expansiva de la política monetaria.

El próximo Copom, programado para el 23 de diciembre, será el último del año.