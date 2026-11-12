El dólar en valores máximos desde abril frente al peso; ¿subir o no la tasa de política monetaria?

Lo corriente —en los últimos meses— para el mercado cambiario local ha sido que el precio del dólar se moviera relativamente poco cada día; al inicio de esta semana, sin embargo, registró variaciones algo más intensas que lo llevaron a máximos desde principios de abril.

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Las oscilaciones de los últimos días en el tipo de cambio en Uruguay estuvieron en sintonía con lo que ocurrió con el dólar frente al euro, el yen japonés y otras divisas incluidas en el índice DXY. Ayer, miércoles 11, hubo estabilidad: la moneda estadounidense se negoció en el circuito mayorista local a $ 40,517, en promedio, un precio casi idéntico al de la jornada previa.

El tipo de cambio acumula un alza de 0,6% en lo que va de noviembre, y de 3,8% respecto a fin del año pasado.

Estos movimientos del tipo de cambio y la aceleración inflacionaria de octubre serán tenidos en cuenta por el Banco Central del Uruguay (BCU) el próximo lunes 16 para evaluar posibles ajustes en la tasa de política monetaria, hoy en 6%. También tendrá en consideración los últimos datos relacionados con la actividad económica en octubre como las exportaciones, la comercialización de automóviles nuevos y la recaudación tributaria que, según consultas de Búsqueda , son interpretados como positivos por las autoridades económicas.

Según informó el jueves 5 el Instituto Nacional de Estadística , el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,59% el mes pasado y la tasa de inflación en el año móvil se elevó a 4,87%, alejándose de la meta de 4,5% establecida por el BCU para el horizonte de los siguientes 24 meses (aunque dentro del rango de 3% a 6%).

“Espero que la suba del IPC no lleve al BCU a aumentar” la tasa de política monetaria”, lo cual “solo agravaría los problemas en el nivel de actividad”, se pronunció en la red social X Isaac Alfie, quien fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en los primeros años del gobierno de Luis Lacalle Pou. Según el economista colorado, esa tasa “prácticamente solo influye” sobre la cotización nominal del dólar, y un nuevo aumento haría elevar el tipo de cambio real, lo que encarecería a Uruguay frente a sus competidores. “A medio plazo se frena la inversión —cosa que estamos viendo— y, por ende, el potencial y efectivo crecimiento futuro” de la economía, advirtió.

“De acuerdo”, expresó Javier de Haedo, otro exdirector de la OPP, hoy al frente del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica.

José Antonio Licandro, un economista jubilado del BCU, considera probable que el próximo lunes la autoridad monetaria decida otra “suba moderada” de la tasa —en referencia a los 25 puntos básicos de incremento resuelto el 8 de octubre— y “dé señales de apurar el paso para llegar más temprano al nivel de neutralidad, dado el cambio del entorno”. La política es en la actualidad “francamente expansiva”, y ese nivel de neutralidad es hoy de 7%.

La decisión sobre la tasa compete al Directorio del BCU y se toma después de una reunión con técnicos que participan en el Comité de Política Monetaria.