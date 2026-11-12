  • Cotizaciones
    jueves 12 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El dólar en valores máximos desde abril frente al peso; ¿subir o no la tasa de política monetaria?

    Dos exjerarcas creen inconveniente que el Banco Central decida un nuevo incremento de la tasa de política monetaria, lo cual estará a consideración el próximo lunes 16

    Dólares y pesos uruguayos.

    Dólares y pesos uruguayos.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Lo corriente —en los últimos meses— para el mercado cambiario local ha sido que el precio del dólar se moviera relativamente poco cada día; al inicio de esta semana, sin embargo, registró variaciones algo más intensas que lo llevaron a máximos desde principios de abril.

    Las oscilaciones de los últimos días en el tipo de cambio en Uruguay estuvieron en sintonía con lo que ocurrió con el dólar frente al euro, el yen japonés y otras divisas incluidas en el índice DXY. Ayer, miércoles 11, hubo estabilidad: la moneda estadounidense se negoció en el circuito mayorista local a $ 40,517, en promedio, un precio casi idéntico al de la jornada previa.

    El tipo de cambio acumula un alza de 0,6% en lo que va de noviembre, y de 3,8% respecto a fin del año pasado.

    Leé además

    Billetes de dólares.
    Mercado cambiario

    El precio del dólar se muestra sin tendencia al inicio de noviembre

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.
    Calificación de riesgo

    Moody's: crecimiento “moderado”, dolarización y competitividad son “desafíos” para Uruguay

    Por Redacción Búsqueda

    ¿Subir o no la tasa de política monetaria?

    Estos movimientos del tipo de cambio y la aceleración inflacionaria de octubre serán tenidos en cuenta por el Banco Central del Uruguay (BCU) el próximo lunes 16 para evaluar posibles ajustes en la tasa de política monetaria, hoy en 6%. También tendrá en consideración los últimos datos relacionados con la actividad económica en octubre como las exportaciones, la comercialización de automóviles nuevos y la recaudación tributaria que, según consultas de Búsqueda, son interpretados como positivos por las autoridades económicas.

    Según informó el jueves 5 el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,59% el mes pasado y la tasa de inflación en el año móvil se elevó a 4,87%, alejándose de la meta de 4,5% establecida por el BCU para el horizonte de los siguientes 24 meses (aunque dentro del rango de 3% a 6%).

    “Espero que la suba del IPC no lleve al BCU a aumentar” la tasa de política monetaria”, lo cual “solo agravaría los problemas en el nivel de actividad”, se pronunció en la red social X Isaac Alfie, quien fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en los primeros años del gobierno de Luis Lacalle Pou. Según el economista colorado, esa tasa “prácticamente solo influye” sobre la cotización nominal del dólar, y un nuevo aumento haría elevar el tipo de cambio real, lo que encarecería a Uruguay frente a sus competidores. “A medio plazo se frena la inversión —cosa que estamos viendo— y, por ende, el potencial y efectivo crecimiento futuro” de la economía, advirtió.

    “De acuerdo”, expresó Javier de Haedo, otro exdirector de la OPP, hoy al frente del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica.

    José Antonio Licandro, un economista jubilado del BCU, considera probable que el próximo lunes la autoridad monetaria decida otra “suba moderada” de la tasa —en referencia a los 25 puntos básicos de incremento resuelto el 8 de octubre— y “dé señales de apurar el paso para llegar más temprano al nivel de neutralidad, dado el cambio del entorno”. La política es en la actualidad “francamente expansiva”, y ese nivel de neutralidad es hoy de 7%.

    La decisión sobre la tasa compete al Directorio del BCU y se toma después de una reunión con técnicos que participan en el Comité de Política Monetaria.

    Selección semanal
    Turismo

    Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

    Por Redacción Búsqueda
    Junta de Transparencia

    La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

    Por Federico Castillo
    Medioambiente

    COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento

    Por Lucía Cuberos
    Seguros

    Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El papa León XIV habla en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración organizada por jóvenes católicos.

    El regalo del papa León XIV a los católicos uruguayos que participaron en su visita

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Carolina Cosse.

    La Amplia presentó las firmas requeridas para ingresar al Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Cartel del barrio Marconi, ubicado en la zona norte de Montevideo.

    En el Marconi, el gobierno busca frenar la violencia del fútbol con referentes de Nacional y Peñarol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Hospital Español.

    Cesan al director del Hospital Español, que era también interventor del Casmu; en su lugar asumió la subdirectora

    Por Paula Barquet