El sector forestal pasó a ser uno de los jugadores relevantes del mercado de campos agropecuarios en los años recientes, y 2026 no es la excepción, en este caso, si se consideran las transacciones significativas en montos y extensiones registradas en su transcurso.

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Esta situación se suma a otras características que predominan en la actividad de compraventa de inmuebles rurales, especialmente la demanda de tierras para la producción agrícola-ganadera.

En este contexto, la empresa forestal-maderera Braspine, de Brasil, se apresta a concretar la venta de la mayor parte de las tierras que adquirió en Uruguay en 2025, específicamente unas 12.700 hectáreas ubicadas en Tacuarembó, y el comprador es la firma Eucapine, del consorcio liderado por BTG Pactual, según datos a los que accedió Agro de Búsqueda .

Agro Forestal Oriental de UPM invierte US$ 14,1 millones en compra de un campo, entre otras operaciones que mueven el mercado

Braspine opera en Uruguay mediante la sociedad Paitone SAS, que el año pasado compró 18.800 hectáreas, distribuidas en Rivera y Tacuarembó, al fideicomiso Bosques del Uruguay IV, y actualmente resolvió vender todos los campos ubicados en este último departamento, por lo que mantendrá en propiedad algo más de 6.000 hectáreas en suelos riverenses.

Ese hecho parece vincularse a que Braspine desarrolla un proyecto de inversión para instalar en Rivera su primera planta industrial fuera de Brasil que prevé iniciar sus operaciones en 2027 y crear unos 400 empleos.

El monto total de la nueva compraventa de campos que supone el traspaso de patrimonio forestal, lo que implica los suelos y la masa de los montes plantados, está estimado en casi US$ 104 millones, lo cual al considerar la extensión del negocio representa un precio algo superior a US$ 8.000 por hectárea, según las informaciones recabadas.

La empresa compradora integra las operaciones de la compañía Lumin, y ambas son propiedad de un consorcio conformado por BTG Pactual Timberland Investment Group y por British Columbia Investment Management Corporation.

En 2017 el banco brasileño BTG Pactual adquirió las tierras forestales de la compañía estadounidense Weyerhaeuser y su planta industrial de fabricación de tableros contrachapados por un monto total de US$ 403 millones.

Lumin tiene la planta de tableros contrachapados en el paraje Paso del Manco, en Tacuarembó, donde desarrolla una serie de emprendimientos, incluidas inversiones para la producción de energía renovable a base de biomasa, y además prevé inaugurar el año próximo una nueva planta industrial en Melo, Cerro Largo. Esta última fábrica implica una inversión de US$ 136 millones y la creación de 320 empleos, según datos publicados en el sitio web de la empresa.

En cuanto a las operaciones forestales, Lumin gestiona unas 128.000 hectáreas, con 67.000 hectáreas forestadas en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres, específicamente de plantaciones de pinos y eucaliptos.

Con esta adquisición mediante Eucapine, el grupo empresarial sumará a esta cartera de tierras casi 13.000 hectáreas. Ambas firmas desarrollaron un proyecto de captura de carbono en alrededor de 19.000 hectáreas de plantaciones forestales en Cerro Largo y destacan la conservación de montes nativos.

Tanto Braspine como Lumin apuntan al desarrollo de planes de inversión con el fin de generar productos de alto valor y calidad para su exportación a nuevos mercados del mundo, de acuerdo con la información divulgada en sus respectivos proyectos en el norte uruguayo.

Otros negocios y objetivos

Entre las transacciones de tierras registradas este año, que están vinculadas a compañías forestales, figura la que comprende a la empresa Forestal Oriental, perteneciente al grupo UPM, con la compra de un campo de 2.787 hectáreas en el departamento de Florida, por un monto de US$ 14,1 millones, al fideicomiso financiero forestal Bosques del Uruguay 3, que es la parte vendedora, según publicó Agro de Búsqueda el jueves 12.

Forestal Oriental es la empresa responsable de la producción y la gestión de madera de las plantaciones de eucaliptos para abastecer de materia prima a las plantas de fabricación de pasta de celulosa de UPM en Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, y en el pueblo Centenario, departamento de Durazno.

Para tener una idea de la dimensión que tiene la evolución de la forestación en el agro uruguayo, la superficie forestada total del país se aproxima a 1,2 millones de hectáreas, si bien en los años recientes las nuevas superficies plantadas registraron una disminución en comparación con décadas anteriores.

En ese sentido, los datos divulgados este año por la Dirección General Forestal, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, indican que en 2025 se plantaron poco más de 11.000 hectáreas, en 2024 fueron 24.700 hectáreas y en 2022 fueron 20.400 hectáreas.

Uno de los principales objetivos del sector forestal es recobrar el dinamismo de las nuevas plantaciones en sus diversas variedades, tendientes a incrementar el área forestada en unas 500.000 hectáreas, pero este propósito enfrenta algunos obstáculos relacionados con los plazos de resolución de las autorizaciones ambientales que corresponden al Estado.

Así lo advirtieron empresarios y directivos de la Sociedad de Productores Forestales en diferentes instancias de intercambio con integrantes del Poder Ejecutivo y del Parlamento.

Desde el sector agropecuario, en específico desde organizaciones de productores como la Federación Rural (FR), se planteó la importancia de establecer un modelo de desarrollo forestal distinto al de las últimas décadas, con el argumento de promover condiciones equitativas de competencia entre los rubros del agro.

“Hoy el sistema ya está saturado con las tres plantas” de pasta de celulosa que operan en Uruguay, por lo que “cualquier hectárea extra que se plante marginalmente por encima de lo que existe estaría quedando en una situación bastante compleja, sobre todo, en la forestación, que necesita cierta previsibilidad a largo plazo, porque se demora 10 años en cosechar”, dijo el presidente de la FR, Rafael Normey, al comparecer ante la Comisión de Ganadería del Senado, como lo publicó Agro de Búsqueda en octubre.

Y también planteó: “En un escenario de saturación de la planta de celulosa actual, si pensamos en 500.000 hectáreas nuevas, en principio no sabemos bien por dónde se destaparía la olla”.