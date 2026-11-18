Del 30 de noviembre al 4 de diciembre, Montevideo será sede de una nueva edición de Ventana Sur, el mercado audiovisual organizado por el Marché du Film del Festival de Cannes, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina.

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El evento convocará a realizadores, productores y autoridades internacionales para abordar tanto las oportunidades de negocios de la región como la agenda de políticas públicas para el sector.

En su lanzamiento oficial el martes 17 en el Teatro Solís, la presidenta de la ACAU, Gisella Previtali, proyectó la llegada de “más de 3.500 acreditados” para participar en “más de 120 actividades y 10 secciones” dentro del evento multitudinario.

La agenda presentada por la jerarca apuntó a discusiones urgentes para los creadores, entre las que destacó “explorar la inteligencia artificial aplicada, fomentar la creación de propiedad intelectual” y potenciar la valorización del patrimonio audiovisual.

En el plano financiero, el país llega a esta edición con una modificación reciente en su esquema de fomento. Durante la conferencia, el vicedirector ejecutivo de Uruguay XXI, Martín Mercado, repasó el alcance del Tax Credit Uruguay Audiovisual —lanzado en octubre—, un instrumento que aporta hasta el 30% de los gastos elegibles ejecutados en el país mediante certificados de crédito.

Según cifras aportadas por Mercado, “por cada dólar invertido por el Estado hay un promedio de retorno de 6,50 dólares a la economía uruguaya”. Para ilustrar la ecuación, el jerarca citó el caso de La sociedad de la nieve, ya que la producción elevó el multiplicador por encima de los siete dólares, dejó casi US$ 4,5 millones en remuneraciones locales tras 24 semanas de trabajo y generó casi 2 millones en impuestos directos.

Durante la presentación, el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, recordó que el tejido real del sector está compuesto por “micro, pequeñas y medianas empresas que hacen el trabajo cotidiano y son, por lo tanto, gente que trabaja, que va al supermercado”.

Para que esa actividad llegue al resto del país, Siris apuntó al programa Acá se Filma —una red interinstitucional que busca instalar capacidades de rodaje y promoción en los 19 departamentos— y planteó la necesidad de certificar saberes técnicos. El objetivo concreto es que una filmación en Salto, por ejemplo, pueda contratar maquilladores, electricistas o servicios de catering locales sin depender de traslados desde Montevideo.

En la escala departamental, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, situó el impacto directo de Ventana Sur en la ciudad al señalar que la cita produce un “gran impacto económico, pero también en la perspectiva turística, de gastronomía y de movilidad urbana”.

Para evitar que el mercado quede relegado a un circuito cerrado, la programación también sumará una muestra de películas de los festivales internacionales de cine de Málaga y San Sebastián con entrada libre en Cinemateca, así como proyecciones al aire libre en el parque Mauá para celebrar los aniversarios de tres títulos emblemáticos del cine nacional: 25 Watts (2001), En la puta vida (2001) y La perrera (2006).



