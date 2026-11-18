Con el reciente respaldo de la ratificación de la nota de riesgo por parte de dos agencias calificadoras, el gobierno inició consultas con inversores locales y del exterior para emitir un bono en euros.

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Las primeras gestiones fueron encaminadas por el director de la Unidad de Gestión de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Herman Kamil. Un decreto autorizó su viaje —del lunes 9 al viernes 13— para la “realización de rondas informativas ante potenciales inversores” en Londres, París, Ámsterdam, Frankfurt y Bruselas.

Después de destacar como un hito económico de este año la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente Yamandú Orsi aludió al interés de emitir deuda en euros al disertar el lunes 16 en el foro Nueva Economía, en Madrid. “Estamos buscando avanzar también en la integración financiera con Europa, por eso la presencia conmigo de Herman, del Ministerio de Economía; está recorriendo Europa buscando esto. Está explorando emitir por primera vez en 20 años un bono soberano de Uruguay denominado en euros”, informó. Y agregó: “No le pregunté cómo le ha ido, pero supongo que bien”.

Este miércoles 18, el MEF informó que mandató a BNP Paribas, HSBC y J.P. Morgan para coordinar llamadas con inversores locales y del exterior para la emisión de un bono en euros, a ocho años de plazo; respecto del monto, el comunicado indica que sería “de tamaño de referencia”.

El último Bono Global denominado en la moneda común europea fue emitido a comienzos de este siglo y venció en 2019; actualmente, el gobierno de Uruguay tiene en circulación en los mercados internacionales títulos de deuda en dólares, yenes, francos suizos, pesos nominales y en unidades indexadas a la inflación.

Kamil había adelantado la posibilidad de volver al mercado de deuda en euros en una entrevista con Búsqueda en mayo de 2025, enmarcada en la intención de continuar la diversificación de monedas del flujo de financiamiento. “Hay espacio para pensar en la posibilidad de emisiones en otras monedas duras, como, por ejemplo, lo hicimos en su momento en yenes japoneses, que nos ofrezcan una mejor diversificación del riesgo cambiario y al mismo tiempo tengan tasas de interés menores. Una de las opciones que evaluamos es emitir en alguna de las monedas europeas; son planes, estrategias, que no necesariamente son inminentes”, manifestó.

En los primeros 10 meses del año, el gobierno tomó financiamiento por el equivalente a US$ 5.177 millones en total, según datos del MEF. De este monto, US$ 3.107 millones los obtuvo mediante emisiones domésticas (Notas del Tesoro) y US$ 1.697 millones a través de colocaciones de Bonos Globales en pesos nominales y en dólares (otros US$ 375 millones provino de desembolsos de préstamos con organismos multilaterales). Este martes 17, captó US$ 92,5 millones al ampliar la serie 13 de Notas en pesos corrientes.

El MEF estimó necesidades de financiamiento para este año por un total equivalente a US$ 6.889 millones.

La semana pasada Standard & Poor’s (S&P) ratificó la nota “BBB+/A-2” del endeudamiento de Uruguay, a la vez que mantuvo su perspectiva “estable”; eso refleja la expectativa de la calificadora en cuanto a que un “retorno a déficits fiscales moderados, junto con el crecimiento económico, permitirá estabilizar la carga de la deuda”.

También Morningstar DBRS mantuvo la calificación “BBB” a la deuda uruguaya y la perspectiva “estable”. Esa nota está respaldada por una “formulación de políticas macroeconómicas predecible y por instituciones sólidas. Estas fortalezas se ven contrapesadas por un nivel moderado de productividad, un sistema financiero parcialmente dolarizado y una profundidad financiera limitada”, indicó esa agencia.

Sobre la gestión fiscal, DBRS considera que la administración de Orsi está implementando un “plan de consolidación” con el objetivo de reducir el déficit al 3,0% del Producto Interno Bruto en 2029. “El ajuste parece viable”, pero “su diseño —centrado en los ingresos y con un ajuste concentrado en la etapa final— conlleva riesgos”, advierte.

Emisión privada

Ciemsi Capital S.A. anunció para el martes 24 su primera emisión de obligaciones negociables (ON) en la Bolsa de Valores de Montevideo, por 100 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación, equivalentes a unos US$ 16,5 millones. La sociedad es un conglomerado integrado por Ciemsa, CSI Ingenieros y Ciemsa Capital.

Según informó la corredora de bolsa Nobilis, que estructuró la operación, los títulos ofrecerán una tasa de interés anual de 5,75% real y tendrán un plazo de 15 años.El 10% se reservará al tramo minorista, con un máximo de 500.000 UI por inversor; el 40% corresponderá al tramo general, sin máximos, y el 50% restante será distribuido por Nobilis entre sus clientes.Los fondos que obtenga con la emisión se destinarán a cancelar pasivos financieros de la sociedad, y el dinero restante a realizar aportes de capital en los tres proyectos.