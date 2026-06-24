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    Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela y provocan derrumbes de edificios en Caracas

    Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles el centro norte de Venezuela con menos de un minuto de diferencia. El gobierno confirmó el derrumbe de edificios y viviendas en Caracas, mientras continúan las tareas de rescate y todavía no hay un balance oficial de muertos o heridos

    Los rescatistas sacan a una persona en camilla de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026.

    Los rescatistas sacan a una persona en camilla de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026.

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    JUAN BARRETO / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Venezuela fue sacudida este miércoles por dos fuertes terremotos que se sintieron en buena parte del país y también en Colombia. Los movimientos provocaron escenas de pánico, evacuaciones y daños en distintas ciudades.

    El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el primer sismo fue de magnitud 7,2 y tuvo su epicentro a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas. Menos de un minuto después se registró un segundo terremoto de magnitud 7,5 en la misma zona.

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    Los primeros reportes hablaban de un único terremoto de magnitud 7,1, pero el organismo estadounidense actualizó la información tras revisar los registros sísmicos.

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    Derrumbes y daños en la capital

    El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó que hubo derrumbes de edificios y viviendas en Caracas, aunque evitó dar una cifra de víctimas.

    “Algunos edificios se han derrumbado, varias casas se han derrumbado”, dijo el funcionario en la televisión estatal. También señaló que los organismos de emergencia fueron desplegados para evaluar los daños y asistir a la población.

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    Videos difundidos en redes sociales y por medios locales muestran edificios colapsados, fachadas dañadas y equipos de rescate trabajando entre los escombros en distintos barrios de la capital.

    Las autoridades pidieron a la población mantenerse fuera de edificios que presenten daños ante el riesgo de nuevas réplicas.

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    Evacuaciones y cortes de servicios

    Miles de personas abandonaron viviendas, oficinas y comercios apenas terminó el temblor. En Caracas se registraron largas concentraciones de vecinos en calles y plazas mientras continuaban las inspecciones.

    Testigos consultados por Reuters informaron la aparición de grietas en edificios, rotura de vidrios y caída de objetos dentro de los apartamentos.

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    Además, varios sectores de la capital quedaron sin electricidad y con problemas en el servicio de internet poco después del terremoto.

    El sismo también fue percibido con fuerza en distintas regiones de Venezuela y en zonas de Colombia cercanas a la frontera.

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    Sin balance oficial de víctimas

    Hasta el momento, el gobierno venezolano no informó una cifra oficial de muertos o heridos. Los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para evaluar los daños.

    Tras los terremotos, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia para Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otras islas del Caribe. Sin embargo, el aviso fue levantado poco después al descartarse una amenaza importante.

    FUENTE:FRANCE24

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