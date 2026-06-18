El gobierno tendrá este año un “esbozo de política” energética al 2050 para su “debate multipartidario”

La definición a tomar en torno a la exploración de petróleo y gas off shore estará entre los lineamientos que el gobierno planea poner en consideración el año próximo como parte del debate “multipartidario” en materia de política energética del Uruguay hacia el 2050.

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En las últimas dos décadas, la inversión en exploración en la plataforma marítima realizada a costo y riesgo de empresas petroleras —en actividades de prospección sísmica 3D, pozos exploratorios, etcétera— supera los US$ 1.500 millones.

Entre febrero y abril pasado se desarrolló la primera temporada de la campaña sísmica, que tuvo una cobertura de 1.400 kilómetros cuadrados y fue operada por la empresa Viridien en el marco de un acuerdo multicliente con Ancap. Se prevé que en noviembre comience la segunda temporada en las áreas OFF 1 y OFF 4 para seguir adquiriendo datos que permitan a los geólogos interpretar posibles acumulaciones de petróleo y gas. Además, para la primavera del año próximo está planificado que la empresa APA Exploration comience la perforación en aguas profundas de un pozo en el bloque OFF 6, una tarea que llevaría 100 días y una inversión de unos US$ 200 millones.

Ancap acumula 19 años de experiencia en los procesos y llamados a interesados en exploración de petróleo y gas en la plataforma marítima uruguaya. Actualmente, tiene contratos en siete áreas, un interés que se vincula con analogías geológicas en el Atlántico sudoccidental y descubrimientos recientes en Namibia.

A pesar de ese contexto, para Ramón Méndez, quien fue director nacional de Energía durante dos gobiernos del Frente Amplio, la búsqueda de petróleo es una “estrategia obsoleta”, sobre todo por las perspectivas del mercado energético internacional. En una entrevista el martes 9 en el streaming Todo un tema del portal El Observador, planteó que el país debería renunciar a la exploración de crudo para atraer “inversiones masivas en energías verdes y economía sostenible”.

Consultada por Búsqueda sobre esa postura de Méndez, la actual titular de la Dirección Nacional de Energía (DNE), del Ministerio de Industria, Arianna Spinelli, discrepó. “Obsoleto me parece mucho, porque hay toda una discusión a nivel mundial de hasta cuándo se va a ir con el uso del petróleo y del gas. Por supuesto que hay distintas miradas… Pero aun así Uruguay tiene contratos firmados con empresas que están haciendo exploración. Conocer si tenemos el recurso me parece que es un derecho al que no deberíamos renunciar”, consideró la jerarca.

Exploración petróleo off shore Bloques de exploración de petróleo y gas off shore y empresas involucradas. Ancap

Añadió: “Uno no puede tener la bola de cristal y saber cuántos años o siglos para adelante va a tener que suministrar energía para su país y coartarse el derecho de saber si se tiene o no el recurso. La exploración es muy costosa. Hacer un pozo sale US$ 200 millones o más, y en general se necesitan muchos (pozos) para llegar a tener certeza de si hay un yacimiento explotable. Hablamos de miles de millones de dólares. Un país como Uruguay no puede darse ese gusto”.

Spinelli defendió la política del país de suscribir contratos de exploración-explotación en procesos “competitivos y transparentes”, y alegó que renunciar a esta política, como sugiere Méndez, implicaría para el país un “impacto económico muy importante”.

Planteó que en el período de gobierno anterior hubo un momento en que todas las áreas disponibles para explorar en la plataforma marítima estaban sin contrato. “Ese hubiera sido un momento en el cual parar y plantearse cómo seguir. Pero ahora, justamente, tenemos todo lo contrario”, porque todas las áreas tienen contratos firmados, argumentó.

La directora de la DNE opinó que se debería dejar transcurrir los primeros períodos exploratorios y, “eventualmente, área por área, ir tomando la decisión de cómo continuar a medida que se vayan liberando”.

Sobre la idea de Méndez de anunciar públicamente el abandono de la búsqueda de petróleo para atraer “inversiones verdes” a nivel internacional en lugar de recibirlas en exploración, la jerarca afirmó que “ningún país, incluso los que ya tienen yacimientos comercialmente explotables, han resuelto cortar” sus proyectos petroleros porque “lo cierto” es que todavía no hay sustitutos de los combustibles fósiles a precios parecidos o competitivos. “No hay claridad en el mundo de cómo van a transcurrir los siguientes años”, apuntó, e insistió: “(Todo) es debatible, porque uno como país puede tomar posturas. Lo cierto es que por algo en ningún lado uno ve posturas tan radicales. No hay ejemplos de países que hayan optado por decir: ‘Tengo el recurso, pero lo dejo de explotar’. Podría ser algo que Uruguay decidiera hacer, pero todavía no dimos esa discusión”.

“Esbozo de política” al 2050

Spinelli señaló que la exploración de petróleo es uno de los “puntos críticos” en la revisión de la política energética acordada en 2010 —entre todos los partidos con el horizonte al 2030— que la DNE viene realizando para proyectarla y ajustarla al 2050. “Tiene que ser una política de Estado”, afirmó, y apuntó que “hay que poner arriba de la mesa ese asunto para generar el debate multipartidario y tener una definición en torno a ello”.

A su juicio, hay salidas intermedias: “Uno debería poder ir tomando decisiones con toda la información arriba de la mesa, sin perjuicios económicos para el país”.

La titular de la DNE proyecta para fin de año tener un “esbozo de política” energética hacia el 2050. “Ese es un objetivo del gobierno, lo vamos a cumplir. Vamos a poner un documento arriba de la mesa que tenga el diagnóstico y las líneas generales de política”.

Explicó que se hicieron talleres de organismos del Estado y que en los próximos meses tendrán informes de diagnóstico e insumos de los actores claves del “ecosistema energético”. Agregó que el “borrador” de política se delineará con varios análisis técnicos y probablemente con apoyo externo para cuantificar los posibles escenarios según las velocidades de la transición energética del país.

Spinelli consideró también que hay elementos de la actual política energética con los que se deberá continuar, como la expansión de generación eléctrica basada en fuentes renovables, o seguir apostando a la eficiencia energética, porque todo ello “colabora con el desarrollo del país y es algo en lo que hay amplios acuerdos”.

Afirmó que en otros temas, “que son más difíciles de tomar una decisión”, hay que abrir el debate constructivo y con elementos cuantitativos. Como algunos de los capítulos o temas más controversiales, Spinelli mencionó la velocidad del recambio de la movilidad eléctrica, la exploración petrolera, la apuesta al hidrógeno, y en qué condiciones y para qué, por ejemplo. Consideró que en estos temas “habrá más debate” y apuntó que la idea es trabajar para que en 2027 se plantee la “discusión multipartidaria”.

“Imaginamos que la discusión sea con los partidos políticos, aunque no va a ser tan sencillo como la vez pasada. Hay muchos elementos nuevos, lo que implica que habrá que hacer talleres técnicos con los partidos políticos, con los representantes que definan, y que aporten insumos para hacer la discusión lo más constructiva posible”, proyectó.