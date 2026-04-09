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    De haber petróleo en el suelo marino y de explotarse, el Estado obtendría US$ 1.700 millones al año

    Ancap presentó supuestos del impacto económico de una eventual explotación de petróleo en Uruguay, aunque la probabilidad de éxito de descubrir crudo en el pozo que se proyecta es de 25%

    Descarga de petróleo en la boya de José Ignacio de Ancap.

    Descarga de petróleo en la boya de José Ignacio de Ancap.

    FOTO

    Ancap

    La actividad de exploración offshore de hidrocarburos que se viene desarrollando en el país, con distintos hitos en las últimas dos décadas, no tiene impacto fiscal, sino aporte de inversiones que generaron ingresos a Ancap —por unos US$ 12 millones en 2025— en campañas que arrojaron datos geológicos, ambientales y científicos.

    En caso de que se descubra petróleo y de que resulte redituable extraerlo del suelo marítimo, el impacto económico sería “estructural”, señalaron ayer, miércoles 8, autoridades del ente en un taller para periodistas.

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    La perforación que planifica APA Corporation para fines de este año en el bloque 6 del mar territorial, en trámite para su autorización ambiental, le demandaría una inversión al privado de unos US$ 200 millones, a su costo y riesgo.

    De existir un yacimiento, cuya probabilidad de éxito es “baja” (25%), la producción estimada sería de unos 400.000 barriles de crudo por día a un costo de US$ 23,5 por unidad, estimó Ancap.

    Entre los supuestos trazados, con muchas condicionantes entre medio, los ingresos por año para el ente —si se asociara al momento de la explotación con una participación de 20% en el negocio con el privado— rondarían los US$ 370 millones, en promedio.

    Para el Estado, los ingresos directos de la eventual producción petrolera rondarían los US$ 1.700 millones anuales, por concepto de impuestos y canon.

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