El inversor minorista está “desatendido” en el mercado de valores, cuestionan ejecutivos de Crowder

Algunos artículos del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que trata la Cámara de Diputados apuntan a promover la operativa bursátil. En el marco de su discusión, autoridades de la plataforma de financiamiento colectivo Crowder expresaron su respaldo a varias de las medidas planteadas, reclamaron otra y dieron su visión sobre el mercado: el pequeño ahorrista no está debidamente atendido por la oferta actual.
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Después de ser habilitada por el Banco Central, Crowder empezó a operar en mayo de 2024; hasta ahora hubo en su ámbito cinco emisiones de oferta pública de empresas uruguayas y canalizó US$ 3,5 millones de ahorro público, informó el 23 de setiembre ante la Comisión de Hacienda Guillermo Rodríguez, cofundador y gerente general de esta plataforma. Según dijo, la “base de inversores” supera los 4.000 clientes “personas físicas”, que operan “con un tique promedio” del entorno de los US$ 2.500. “En el concepto de rampa de despegue del mercado de valores, el financiamiento colectivo es el primer escalón de entrada al mercado que, entendemos, debe ser más profundo, desarrollarse y fomentarse para la mejor economía de nuestro país”, evaluó.
“Ahora bien —agregó—, lo que descubrimos en estos primeros dos años de operaciones fue que construimos una infraestructura y un gran canal de distribución para el inversor minorista, que fuera históricamente desatendido o excluido del régimen de inversiones y del mercado de valores en general. Sin embargo, ese canal de distribución —que es muy potente— es ineficiente si la oferta de productos es limitada, escasa o de calidad inferior o reducida”. En su visión, “ceñir y limitar este tipo de mercados únicamente a emisiones de empresas pequeñas atenta en forma directa contra la sostenibilidad de esta figura y de esta plataforma, y contra la calidad de los productos” que ofrece. En definitiva, según Rodríguez, “se genera un vacío en esa góndola”.
“Vale preguntarse también por qué hoy una persona, cualquier uruguayo o uruguaya con US$ 5.000, US$ 6.000 o US$ 10.000 encuentra opciones de inversión de activos en el extranjero, pero no tiene productos de calidad locales, no puede invertir en su propio país” y en moneda local, sostuvo el gerente de Crowder. “El ahorro minorista en definitiva existe, pero falta la capacidad de canal local para atenderlo económicamente. Hay alternativas para invertir en acciones de Estados Unidos y Europa, ETF, recientemente se empezaron a ver —¡y muy bienvenidas!— opciones de fondos de liquidez en pesos uruguayos con algún banco o algún emisor de dinero electrónico, pero nuevamente esas opciones quedan en lo que son: simples opciones de gestión de liquidez”, evaluó el ejecutivo.
Martín Larzábal, también de Crowder, complementó ese enfoque desde su experiencia como exgerente de Inversiones en República AFAP: “Les puedo decir con total certeza que hay falta de voluntad para que se desarrolle el mercado del inversor minorista porque a los corredores de bolsa no les interesa un tique inferior a los US$ 15.000 o US$ 10.000, y a los bancos tampoco”.
“A media agua”
La legislación vigente habilita la participación como emisores en plataformas de crowdfunding a empresas cuya facturación anual no supere los 75 millones de unidades indexadas, es decir, unos US$ 10 millones actualmente. El proyecto en discusión quita esa restricción, lo cual fue apoyado por la delegación de Crowder, al igual que la equiparación al inversor en materia fiscal con otros actores bursátiles.
Sin embargo, según Rodríguez, se está “dejando a la empresa emisora en desventaja” al no poder deducir el Impuesto al Patrimonio. Esto es “un costo directo que aumenta el costo de ese financiamiento para la empresa y, en definitiva, desalienta la entrada” al esquema de crowdfunding, opinó. “Esto es quedar a media agua, es una solución que no va a lograr su real y total efecto una vez aprobada si nosotros generamos una desigualdad para las empresas”, advirtió.
Emitió Cash
La financiera Cash S.A. concretó ayer miércoles 30 una colocación de títulos de deuda y certificados de participación en pesos a través de la Bevsa. La operación permitió obtener financiamiento por $ 700,2 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 17,4 millones.
La operación comprendió tres series de títulos de deuda (A, B y C) y certificados de participación, todos en moneda nacional. Los títulos de deuda son a entre nueve y diez meses de plazo, con vencimientos previstos para junio y julio de 2027, mientras que los certificados de participación son a dos años, con amortización final en setiembre de 2028.
La demanda, “de casi el doble del monto colocado, muestra la “confianza de los inversores en Cash”, interpretó Felipe Arocena, gerente general de la administradora de créditos.