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    jueves 06 de agosto de 2026

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    El precio del dólar se mueve sin tendencia en el inicio de agosto

    La divisa estadounidense se negoció a valores promedio algo por encima de $ 40,2 en el mercado mayorista local

    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

    Una compraventa de dólares en una casa de cambios.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de la suba que registró durante julio, la cotización del dólar en la plaza local empezó agosto con oscilaciones.

    El último día de julio la divisa estadounidense se negoció en el circuito mayorista —“interbancario”, en la jerga financiera— a $ 40,273, en promedio. Eso significó un incremento de 0,4% respecto a fin de junio (cuando el dólar frente al euro, el yuan y otras monedas incluidas en el índice DXY se desvalorizó 1,3%).

    En todo julio, la operativa “interbancaria” sumó unos US$ 600 millones en los mercados formales, que considera a la Bolsa Electrónica de Valores, de Ufex y las transacciones a través de corredores de cambio (“tubos”). Pero una parte significativa de los negocios cambiarios están siendo realizados over the counter (OTC) —con liquidación en el Banco Central (BCU) realizadas fuera de los ámbitos formales de negociación—; totalizaron US$ 1.541 millones el mes pasado, de los cuales US$ 938 millones se concretaron en un solo día, el 31 de julio, un máximo en toda la serie que publica la autoridad monetaria desde 2020.

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    Esta semana, las compraventas se hicieron a valores ligeramente a la baja el lunes 3, pero aumentó en la jornada siguiente y ayer, miércoles 5, fueron a un valor promedio de $ 40,235, un descenso diario de unos pocos centésimos, informó el BCU.

    La pizarra al público del Banco República —una de las referencias del mercado minorista— se ajustó al alza todos los días tanto en la punta compradora como vendedora, y ayer se ubicó en $ 39,10 y $ 41,50, respectivamente.

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