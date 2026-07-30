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    Dolarización: el Banco Central creará una “unidad de salud y cultura financiera”

    El presidente de la autoridad monetaria sostiene que los uruguayos padecen de la “paradoja de la cautela” y actúan con un “conservadurismo” excesivo en sus decisiones de ahorro

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU.

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU.

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    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Por razones que generalmente se le atribuyen a la expresión de una “cultura y de valores”, además de algunos “fantasmas” del pasado, los uruguayos padecen la “paradoja de la cautela”: pierden poder adquisitivo por privilegiar las opciones “más conservadoras de ahorro”. Ese diagnóstico fue repetido ayer, miércoles 29, por el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, como una arenga a perderle el miedo al peso uruguayo.

    En ese marco, al disertar en las Jornadas de Economía del BCU, anunció la creación de una “unidad de salud y cultura financiera” que “tendrá a cargo la educación, concientización, diseminación y brindará apoyo a la regulación para mejorar la arquitectura de la decisión” de la población. Según dijo, comenzará a trabajar con apoyo de la CAF-Banco de Desarrollo para América Latina.

    Tolosa citó ejemplos que permiten visualizar el “conservadurismo” financiero, como que los extranjeros que invierten en Uruguay “han obtenido en bonos públicos retornos tres veces superiores a los que obtienen los uruguayos que invierten afuera”.

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    Cuestionó que la mayoría de los uruguayos eligen las opciones de depósitos “más conservadoras posibles” —a la vista—, cuya proporción en el total es una de las mayores del planeta. “Elegimos evitar el plazo fijo. Con ello, a través del tiempo con $ 100 depositados a la vista se pierde de ganar $ 214, mientras en dólares la “pérdida” fue de $ 26, comparó.

    También hay una preferencia por depositar en bancos públicos, agregó.

    “Estos resultados gritan (...) que más allá que cada una tiene su propia complejidad y causales, hay un factor que atraviesa todas estas decisiones: el miedo. Miedo en buena parte originado en las heridas del pasado. Y allí aparece una paradoja. Esas opciones conservadoras, de refugio, de terror a la pérdida, terminan igual generando costos considerables” tanto personales como para la sociedad.

    Según Tolosa, esta actitud puede “tener que ver con la hemiplejia al riesgo cambiario; seguimos obsesionados por el riesgo de depreciación al punto de desestimar el riesgo de apreciación. En las encuestas del BCU, en el 97% de los casos los analistas esperan una depreciación de la moneda, cuando solo el 63% se termina concretando”.

    Desde el punto de vista social, el impacto es que, con un “patrimonio menor, el sector privado consume menos, invierte menos, dinamiza menos la economía”.

    El titular del BCU destacó luego el “blindaje estructural” conducente a la “estabilidad” que logró el país en las últimas décadas. Pero, acotó, “los mercados creen que Uruguay es Francia; los uruguayos creen que es el Congo o Nicaragua”.

    Su visión es que “no hay nada en el ADN uruguayo” que “condene” a comportarse de esta manera y observó que recientemente empezó a verse un “leve aumento de depósitos a plazo, compras de bonos, fondos y depósitos en pesos. Pero dado lo lejos que estamos de pares regionales, necesitamos consolidar estas tendencias que han sido frágiles en el pasado”.

    En ese sentido, el jerarca reivindicó de parte del BCU “esfuerzos” más “fuertes, sistemáticos y estructurados” a favor de ese tipo de cambios de actitud financiera.

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