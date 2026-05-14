El transporte, la construcción y el campo explican la mayoría de las muertes en accidentes laborales

El Banco de Seguros del Estado (BSE) informó, tras un pedido desde la Cámara de Diputados, sobre la cantidad de accidentes de trabajo fatales reconocidos entre 2015 y 2025, discriminando por grupo y subgrupo de actividad. La aseguradora pública indicó que en ese período fallecieron mientras trabajaban unas 381 personas.

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Los años con peores cifras —unos 50 fallecidos— fueron el 2015 y el 2018. Le sigue el 2025, con un total de 35 muertes; ocho se dedicaban a la construcción, otros ocho al transporte y el almacenamiento, y unos seis a la ganadería y la agricultura. El resto se distribuyeron mayormente en el comercio.

Al observar los datos de muertes acumuladas entre 2015 y 2025, el grupo de actividad con mayores muertes es el de transporte y almacenamiento; totalizan en 87 entre la amplia lista de subgrupos que lo integran. En 2018 hubo un pico de 16 fallecimientos, y el transporte de carga nacional fue el de mayor peso (38 muertes). Este último es el segundo subgrupo de mayor accidentalidad fatal en el total de actividades; registró un mínimo de una muerte en 2017 y un máximo de siete en el 2022.

Dentro de los grupos macro con más accidentes fatales en el período, le sigue la construcción (51 muertes) en el período 2015 a 2025. La gran mayoría se explican en el subgrupo “industria e instalaciones” (48). En el 2024 se registró un descenso con solo dos muertes, pero el 2025 terminó siendo el peor año para la actividad dentro del período considerado, con ocho.

El sector de ganadería y agricultura totaliza igual cantidad de fallecimientos que la construcción, aunque la distribución entre los subgrupos es más dispersa. La categoría “residual” acumula 30 muertes, a la que se suman tambos, plantaciones de arroz, caña de azúcar y agricultura de secano. El año más letal fue el 2023, y el más leve el 2021. Si se suma el grupo de viñedos, horticultura y criaderos de animales, entre otros, y el de la forestación, el trabajo rural alcanza 66 muertes en el período.

En el sector público, los entes y servicios registran 14 muertes acumuladas, con un pico en 2018 de cinco fallecidos. Las intendencias municipales registran nueve, y la administración central dos. En total, el Estado como empleador acumuló 25 muertes entre 2015 y 2025, el lapso para el cual pidió datos al BSE el diputado blanco Pablo Abdala.

Avances

Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la subinspectora Andrea Bouret señaló a Búsqueda que los accidentes laborales mortales vienen mostrando bajas si se analizan los datos trimestrales; en julio-setiembre del 2025 se constataron 12, mientras que en el último del año pasado fueron cinco. Las principales causas, según el informe que presentó la Inspección al cierre del año, fueron caídas en altura y contacto eléctrico, entre otras.

Por otro lado, el primer trimestre del 2026 tuvo seis fallecimientos, una cifra que se compara con los 13 del mismo período del año pasado.

En parte, la jerarca atribuyó los resultados recientes al lanzamiento en abril del 2025 del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que implicó campañas de concientización e instancias de capacitación sobre la normativa vigente. “Las cámaras empresariales pusieron el tema de la prevención de accidentes laborales en agenda. La prensa empezó a ayudarnos mucho también a difundir sobre prevención. Ahora la gente sabe sobre la cantidad de accidentes laborales, que antes capaz no”, valoró.

Ayer, miércoles 13, se firmó en la Torre Ejecutiva un convenio entre varios organismos del Estado para la creación del Observatorio Nacional en Seguridad Social y Seguridad en el Trabajo, que se encargará de monitorear las condiciones laborales en el país y fomentará la investigación en temas vinculados.