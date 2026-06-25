Emitieron empresa forestal y desarrolladora urbanística; corredora denunció aparente fraude en Paraguay

Dos emisiones privadas se concretaron en los últimos días. Ayer, miércoles 24, se emitieron certificados de participación por US$ 71,3 millones a través de la Bolsa Electrónica de Valores. Corresponde al fideicomiso financiero Forestal Bosques de las Serranías II, que captó fondos para el proyecto de Maderas del Uruguay S.A. (Madelur), sociedad dedicada a la silvicultura y la exportación de productos forestales.
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La primera etapa de colocación, donde se adjudicaron US$ 67,7 millones, tuvo un tramo para el mercado minorista que no recibió demanda. El segmento mayorista duplicó el monto ofrecido. La sociedad completó la emisión en una segunda etapa, suscribiendo certificados por US$ 3,6 millones (el 5% del monto máximo de la emisión).
El plazo inicial del fideicomiso de renta variable es de 24 años desde su inscripción, con posibilidad de extenderse 30 años más. La emisión cuenta con una calificación de riesgo “BBB.uy”, otorgada por Care.
Según señalaron desde Madelur, el fideicomiso forma parte de una estrategia para expandir “una masa forestal sostenible” de eucaliptos, utilizada en la industria de la celulosa. En concreto, los fondos se destinarán a la compra y el arrendamiento de inmuebles rurales.
Por otro lado, Ala Este S.A.S. —desarrolladora del proyecto urbano +Colonia— también colocó títulos de deuda el viernes 19. Emitió la segunda serie de obligaciones negociables por US$ 1,6 millones con vencimiento a 2030 y una tasa de interés de 9% anual.
Desde Balanz, empresa bursátil responsable de la estructuración, señalaron que la emisión contó con la participación de más de 90 inversores y una demanda que alcanzó los US$ 2,9 millones.
Denuncia
La empresa bursátil uruguaya Gletir Corredor de Bolsa S.A., que está registrada en el mercado paraguayo como intermediario de valores como GLT Casa de Bolsa S.A., informó al Banco Central del Uruguay que detectó el “uso de indebido del nombre y logo” de las sociedades “para promover inversiones con apariencia fraudulenta en Paraguay, a través de grupos de Telegram”.
Agregó que realizó “las denuncias correspondientes ante las autoridades paraguayas”.
Gletir fue habilitada en 2018 por la Comisión Nacional de Valores de Paraguay a operar en el mercado de ese país.