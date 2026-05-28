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    Bolsa: Zorzal emite acciones y Conaprole ofrece nueva serie de obligaciones negociables

    “Es una oportunidad única para que el ahorrista pueda invertir en el sector tecnológico uruguayo”, sostiene el presidente de Zorzal

    Bolsa de Valores de Montevideo.

    Bolsa de Valores de Montevideo.

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    promujer.org
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Para los próximos días están previstas dos emisiones de empresas privadas en el mercado local.

    Mañana, viernes 29, la sociedad Zorzal Inversiones Tecnológicas (Zorzal) ofrecerá acciones por hasta 63 millones de unidades indexadas a la inflación, equivalentes a unos US$ 10,5 millones. Es la segunda serie de acciones; en junio de 2024 había emitido en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) por 36 millones de UI (US$ 5,6 millones).

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    La actividad principal de Zorzal consiste en invertir el producido de la emisión de acciones en participaciones minoritarias en el patrimonio de empresas uruguayas del sector de tecnologías de la información (Spotter, Arkano y Security Advisor hasta ahora). Con esta ampliación de capital, busca incorporar otras empresas a su portafolio. “Es una oportunidad única para que el ahorrista pueda invertir en el sector tecnológico uruguayo”, dijo a Búsqueda Jaime Miller, presidente de Zorzal.

    El ejecutivo comentó que la ganancia para el inversor está compuesta por los dividendos que paguen las empresas —un retorno proyectado de entre 4,5% y 5,5% anual— y por la posible valorización de la acción.

    Por su lado, el Banco Central inscribió la serie 16 del programa Conahorro de Conaprole, por US$ 60 millones; estos papeles, que saldrán al mercado en junio, vencen en 2031.

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