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    Zorzal canceló su segunda emisión de acciones

    Aunque se anduvo “muy cerca”, la demanda de los inversores no alcanzó el “mínimo autoimpuesto” y la sociedad decidió no colocar

    Bolsa de Valores de Montevideo.

    Bolsa de Valores de Montevideo.

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    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La sociedad Zorzal Inversiones Tecnológicas, dedicada a las participaciones minoritarias en el patrimonio de empresas uruguayas del sector de tecnologías de la información, desistió de colocar una segunda serie de nuevas acciones. Lo hizo después de una salida al mercado que no logró el interés que esperaban sus autoridades.

    Zorzal había anunciado que ofrecería acciones por hasta 63 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación, equivalentes a unos US$ 10,5 millones. Sin embargo, la demanda de los inversores no alcanzó el mínimo autoimpuesto de 9 millones de UI (US$ 1,5 millones). La intención de ampliar el capital era incorporar otras compañías al portafolio de la sociedad.

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    “Anduvimos muy cerca. Era una oportunidad de seguir creciendo, pero evaluaremos hacerlo más adelante. Mientras tanto, Zorzal seguirá trabajando con su capital actual. Las tres empresas del portafolio vienen evolucionando favorablemente”, comentó a Búsqueda Jaime Miller, presidente de la inversora, en relación con los rendimientos de Spotter, Arcano y Security Advisor.

    Búsqueda consultó a Zorzal y a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) sobre el monto de demanda recibida, pero no se aportó la información.

    Según el último reporte disponible en la web de Zorzal, correspondiente al primer trimestre del 2026, el total de la cartera de activos financieros y no financieros equivale a unos US$ 5,5 millones, y se actualizaron al alza las cifras cerradas de ventas y de Ebitda consolidadas de las empresas que componen el portafolio.

    En junio de 2024, Zorzal había emitido una primera serie del programa —en modalidad de régimen simplificado— en la BVM por 36 millones de UI (US$ 5,6 millones).

    Antes del segundo intento de emisión, Miller había dicho que la ganancia para el inversor estaría compuesta por los dividendos que paguen las empresas —un retorno proyectado de entre 4,5% y 5,5% anual— y por la posible valorización de la acción.

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