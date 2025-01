Una inversión “fuerte” para hacer a Crédito de Valor una “financiera digital pura”

En el ejercicio anual que cerró en setiembre de 2024, Crédito de Valor tuvo una pérdida equivalente a US$ 1,6 millones; a esa fecha tenía un stock de préstamos de US$ 8,7 millones y la morosidad de esa cartera rondaba el 13%, surge de las estadísticas de la institución publicadas por el Banco Central. Tiene su sede en Sinergia Ejido.

¿La estrategia digital llevará a la financiera a ofrecer una tasa más atractiva?, le preguntó Búsqueda. “Vamos a ver, en esto estamos trabajando para ver lo que conseguimos. Eso se hace a base de entender mejor al cliente”, responde Charro, y se explaya en una explicación sobre el funcionamiento del mercado de las administradoras de crédito.

“A veces hay opiniones bien intencionadas… ¿Por qué es tan caro (el crédito) si la gente paga? Pues, porque hay unos que están pagando probablemente más de lo que deberían y otros menos de lo que deberían, porque son los que no pagan, y de hecho a esos no habría que prestarles. Entonces, siempre viene alguien y dice: ‘¿Y por qué a los que van a pagar no les cobras menos?’. Y yo digo: qué gracioso eres, si yo supiera que me van a pagar, en lugar de estar todos en el mismo bote haría dos botes: el de los que me van a pagar y el de los que no. Al de los que no pagan, no les presto, y a los otros les cobro más barato. Pero no es tan sencillo, porque no hay tanta información disponible, el mercado no es perfecto. Si eso fuera tan fácil, móntate una financiera”.