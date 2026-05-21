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    FMI recomendó al Banco Central hacer subasta semanal de liquidez, para fortalecer el manejo monetario

    El organismo internacional considera que el marco basado en las tasas de interés aplicado por Uruguay “es creíble y eficaz”, pero recomendó ajustes para reforzarlo como parte de una asistencia técnica

    El edificio sede del BCU, en la Ciudad Vieja.

    El edificio sede del BCU, en la Ciudad Vieja.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Un reporte a partir de una asistencia técnica solicitada por el Banco Central (BCU) al Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que el marco basado en las tasas de interés aplicado por Uruguay “es creíble y eficaz para garantizar la transmisión de la política monetaria”, aunque su aplicación lidia con un sistema financiero “poco profundo y altamente dolarizado”.

    La misión del FMI recomendó incorporar una operación semanal de asignación total a siete días, a tasa fija en la tasa de política monetaria (TPM), como herramienta principal de gestión de liquidez. Según el reporte, difundido ayer, miércoles 20, esa subasta semanal permitiría abordar las fluctuaciones a corto plazo en las condiciones de liquidez agregada y facilitaría el anclaje de la tasa de interés a la TPM con menos operaciones y más predecibles. Para respaldar la gestión de liquidez a corto plazo, las facilidades permanentes deberían recalibrarse para ofrecer un margen más estrecho de más/menos puntos básicos en torno a la TPM.

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    Durante la fase de transición —agrega el reporte—, se espera que el BCU continúe recurriendo a operaciones de ajuste fino con tasas cercanas a la TPM hasta que el nuevo marco operativo ancle completamente las tasas a corto plazo.

    Los técnicos del FMI también propusieron mejoras operativas adicionales en los mecanismos permanentes y los requisitos de reserva para fortalecer la gestión de la liquidez y mejorar la transmisión de la política monetaria.

    Entienden que “el fortalecimiento de la estructura institucional del marco operativo del BCU contribuiría a consolidar la transición de un enfoque basado en agregados monetarios a un régimen basado en tipos de interés”.

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