  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ministro Gabriel Oddone adelanta que la tasa de política monetaria sería mantenida en diciembre

    El jerarca señaló que una de las “reformas pendientes” es “hacer el sistema financiero más eficiente y barato”, y desarrollar el mercado de crédito

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, y el ministro Oddone.

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, y el ministro Oddone.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Así lo sugirió el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al exponer esta semana en el evento Tribuna EFE, en Madrid. “La tasa de política monetaria ha bajado; por ahora, la perspectiva es estable para el próximo ajuste, pero es materia de revisión permanente”, comentó.

    Leé además

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Política monetaria

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau
    La reunión del presidente del BCU con directivos empesariales en la sede de la Federación Rural, el lunes 6.
    Atraso cambiario

    Federación Rural planteó dos medidas al Banco Central; hay una “pérdida significativa de rentabilidad”

    Por Ismael Grau

    La próxima reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) —una instancia previa a la decisión sobre las tasas que toma el Directorio del BCU— está programada para el 23 de diciembre.

    “Estamos muy ocupados en lograr que esa rebaja” en la tasa de política monetaria tenga efectos sobre el costo del endeudamiento para las familias y las empresas, agregó. En ese sentido, Oddone señaló que una de las “reformas pendientes” es “hacer el sistema financiero más eficiente y barato”, y desarrollar el mercado de crédito. “Cada vez que uno mueve la tasa de interés (de política monetaria), no mueve al conjunto de las operaciones de mercado”, reflexionó.

    El ministro dijo además que la alta dolarización “obstaculiza que la política monetaria tenga potencial de transmisión”.

    En Uruguay está vigente un régimen de metas de inflación —un 4,5% anual, con un margen de tolerancia en más o menos 1,5%— que utiliza como herramienta la tasa de interés. La variable de referencia es la tasa del mercado interbancario a un día de plazo, que actúa como señal para el resto de las tasas de interés de la economía y orienta su comportamiento en consonancia con la meta de inflación.

    Tras el Copom de la semana pasada y la decisión de recortar en 25 puntos básicos la tasa de política, el BCU señaló en su comunicado que el “ciclo de reducción (...) continuará en la medida en que no se verifiquen cambios significativos en la trayectoria de la inflación ni en las condiciones del contexto local e internacional”.

    Gira parisina

    En Madrid, Oddone mantuvo encuentros con autoridades del gobierno español y con representantes empresariales. Su gira ­—realizada junto a tres jerarcas del ministerio­— seguirá por París. Una fuente oficial dijo a Búsqueda que allí tiene previsto reunirse con las máximas autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras actividades.

    Selección semanal
    Autocrítica blanca

    Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

    Por Federico Castillo
    Partido Nacional

    El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

    Por Federico Castillo
    Empresas

    Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda