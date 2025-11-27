Ministro Gabriel Oddone adelanta que la tasa de política monetaria sería mantenida en diciembre

Después de la reducción de la tasa de política monetaria al 8% resuelta por el Banco Central (BCU) el martes 18 , la perspectiva para la última reunión del año, en la que se analizará este asunto, es que no habría innovaciones.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Así lo sugirió el ministro de Economía, Gabriel Oddone , al exponer esta semana en el evento Tribuna EFE, en Madrid. “La tasa de política monetaria ha bajado; por ahora, la perspectiva es estable para el próximo ajuste, pero es materia de revisión permanente”, comentó.

La próxima reunión del Comité de Política Monetaria ( Copom ) —una instancia previa a la decisión sobre las tasas que toma el Directorio del BCU— está programada para el 23 de diciembre.

“Estamos muy ocupados en lograr que esa rebaja” en la tasa de política monetaria tenga efectos sobre el costo del endeudamiento para las familias y las empresas, agregó. En ese sentido, Oddone señaló que una de las “reformas pendientes” es “hacer el sistema financiero más eficiente y barato”, y desarrollar el mercado de crédito. “Cada vez que uno mueve la tasa de interés (de política monetaria), no mueve al conjunto de las operaciones de mercado”, reflexionó.

En Uruguay está vigente un régimen de metas de inflación —un 4,5% anual, con un margen de tolerancia en más o menos 1,5%— que utiliza como herramienta la tasa de interés. La variable de referencia es la tasa del mercado interbancario a un día de plazo, que actúa como señal para el resto de las tasas de interés de la economía y orienta su comportamiento en consonancia con la meta de inflación.

Tras el Copom de la semana pasada y la decisión de recortar en 25 puntos básicos la tasa de política, el BCU señaló en su comunicado que el “ciclo de reducción (...) continuará en la medida en que no se verifiquen cambios significativos en la trayectoria de la inflación ni en las condiciones del contexto local e internacional”.

Gira parisina

En Madrid, Oddone mantuvo encuentros con autoridades del gobierno español y con representantes empresariales. Su gira ­—realizada junto a tres jerarcas del ministerio­— seguirá por París. Una fuente oficial dijo a Búsqueda que allí tiene previsto reunirse con las máximas autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras actividades.