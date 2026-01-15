Empresas públicas: Rodrigo Arim (OPP) no descarta discutir fusiones o “complementación”

Durante el anterior verano, cuando se procesaba la transición, las autoridades electas temían heredar una situación fiscal compleja y, en cuanto a las empresas públicas, les preocupaban particularmente los números de OSE y de algún otro ente. Un año después, los ahora gobernantes confían, por un lado, en su plan de ajuste gradual de las cuentas públicas por la vía de lograr mayor recaudación —con modificaciones impositivas incluidas en la nueva Ley de Presupuesto— y, por otro, en las acciones que están tomando los directorios de los distintos entes o servicios descentralizados.

“El diagnóstico actual es que tenemos empresas públicas robustas en varios aspectos, que requieren mejoras en algunos procesos de gestión y en donde los directores están involucrados en forma fuerte en muchas áreas donde había algunas luces amarillas y casi rojas. El caso más claro y complejo era OSE ; luego de la sequía, con gastos extraordinarios muy explicables, no volvió a tener un espacio de ejecución adecuado, aún en ausencia de sequía. De hecho, la dirección anterior de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) ya le había hecho un señalamiento a la OSE sobre su desvío respecto a la programación financiera, que no tuvo ninguna consecuencia desde el punto de vista de la ejecución de la política de OSE”, evaluó el director de la OPP, Rodrigo Arim, en diálogo con Búsqueda .

Indicó que, con la asunción de Pablo Ferreri como presidente de ese servicio descentralizado proveedor de agua y saneamiento “comienza a haber una estrategia muy clara para fortalecer a la OSE”. Arim aseguró que ese giro responde a una “decisión política muy importante, que es el tema del acceso al agua, (algo que) es prioritario para este gobierno; por lo tanto, la OSE va a tener un shock de inversiones muy relevantes en este período, con las características que todos conocemos, y en particular con la planta de Casupá y un conjunto de obras asociadas que son bien relevantes para asegurar la provisión de agua potable de manera sostenida y sin riesgos en el tiempo”.

El director de la OPP aclaró, sin embargo, que OSE no está saneada desde el punto de vista financiero. “Diría que (su situación) está encauzada, que es lo relevante. Se tomaron medidas que había que tomar y se van tomando decisiones que son consistentes con ir encauzando la situación de la OSE en el corto, mediano y largo plazo”.

La OPP cuenta con una división de empresas públicas, que es responsable de asesorar al Poder Ejecutivo a través de la definición de pautas y metodologías que aseguren el alineamiento de los presupuestos de los entes y servicios descentralizados con las prioridades de gobierno, la política macroeconómica y las políticas sectoriales definidas. También controla que la gestión de estas empresas estatales sea acorde a los lineamientos y pautas establecidos.

“Parte de la cadena que queremos construir hacia adelante con las empresas públicas tiene que ver con tener un sistema de información mucho más robusto que nos permita tomar decisiones estratégicas en el plan de la administración de la política a corto plazo, pero también el desarrollo nacional, y que permita a la vez mejorar los grados de consistencia de las decisiones que toma cada una de estas empresas y de colaboración entre ellas. Ganar eficacia y eficiencia en la toma de decisiones y la coherencia de decisiones con objetivos nacionales”, comentó Arim. En ese sentido, agregó: “Tenemos mucho para trabajar. En 2025 lo hemos hecho; en varias ocasiones nos juntamos con las empresas públicas para entender cuáles son los objetivos que se plantearon en el corto y mediano plazo, tomando en cuenta también las restricciones y las posibilidades que tiene el gobierno nacional”.

“Rever el statu quo”

En anteriores períodos de gobierno estuvo sobre la mesa la posibilidad de fusionar algunas empresas estatales, como los bancos o dos entes vinculados a la energía —Ancap y UTE—, así como la idea de conformar un holding público.

El último impulso concreto en esa dirección se produjo durante la administración de Luis Lacalle Pou, que, en el proyecto para atender el reclamo de los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario, pretendió fusionar esa entidad con el Banco República (BROU), aunque luego abortó la idea.

El actual presidente del BROU, Álvaro García, no rechaza de plano una eventual fusión de los bancos públicos; “los cambios institucionales siempre hay que tenerlos en consideración cuando implican ventajas”, dijo entrevistado por Búsqueda en agosto del año pasado.

El actual director de la OPP tampoco se opone a dar una discusión al respecto.

“En Uruguay nos cuesta rever el statu quo en muchos casos. A priori, no tengo una posición a favor o en contra de unificar las empresas públicas; creo que es algo que puede estar en la agenda perfectamente. Pensar en algunos casos unificar y en otros construir espacios de coordinación que no sean ad hoc, que obliguen a tomar decisiones más consistentes. Diría, hasta aprender entre ellas. Me consta que hay acuerdos entre OSE y UTE, por ejemplo, que tienen que ver justamente con mejorar los grados de complementación. Parte de ese escenario es lo que tenemos que construir, lo cual no quiere decir necesariamente unificarlas jurídicamente”, declaró a Búsqueda.

Para Arim, “no se puede descartar ningún escenario de reconstitución institucional, porque es parte de tener el conjunto de opciones políticas abiertas sobre la mesa, siendo conscientes de que todas las empresas públicas cumplen un rol importante en el desarrollo del país”. Pero se ubica en una postura pragmática: “¿Hay que mejorar su eficacia y eficiencia? Sin duda, es una tarea perenne. Me parece que hay que evitar discursos grandilocuentes e ir a aspectos medulares, que tienen que ver con mejorar los espacios de coordinación, de sinergia y la eficacia en la toma de decisiones. Y en eso hay mucho camino para recorrer”.