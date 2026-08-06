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    Inflación, comercio exterior, déficit fiscal, confianza del consumidor, salarios y costo de la construcción en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Góndola de alimentos en un supermercado.

    Góndola de alimentos en un supermercado.

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    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    4,27%

    El Índice de Precios del Consumidor virtualmente se mantuvo en julio y la inflación de los últimos 12 meses registró una mínima suba, a 4,27%.

    US$ 1.219 millones

    En julio, las solicitudes de exportación de mercaderías sumaron US$ 1.219 millones, incluidas las de zonas francas.

    El aumento —de 4% al comparar con el mismo mes del año pasado— estuvo liderado por los mayores envíos de carne bovina (25%), celulosa (12%) y productos lácteos (31%).

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    6%

    Las importaciones de bienes fueron por US$ 1.067 millones en julio, un 6% más que un año atrás, informó el Instituto Uruguay XXI basado en estadísticas de Aduanas que no incluyen el petróleo crudo y sus derivados.

    En enero-junio, los automóviles de turismo y demás vehículos automotores fueron el principal rubro de importación (por US$ 519 millones, 7% del total).

    –1,4%

    El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) bajó en mayo tanto en la comparación frente a igual mes de 2025 (–1,4%) como en la medición desestacionalizada (–1,1%). En tendencia-ciclo se mantuvo.

    Elaborado por el Banco Central, el IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía.

    4,3%

    El déficit anual en las finanzas públicas fue de US$ 3.955 millones; se mantuvo en el equivalente a 4,3% del Producto Interno Bruto en los 12 meses cerrados a junio, idéntico nivel que el año móvil a mayo. Ese resultado excluye los ingresos extraordinarios del Fideicomiso II de la Seguridad Social (“cuarentones”).

    7,0%

    En junio, el Índice de Confianza del Consumidor bajó y se ubicó en el nivel más bajo desde abril del 2022, adentrándose en la zona de “moderado pesimismo”. Disminuyó 1,6 puntos (–3,4%) respecto a la medición de abril, mientras que en la comparación interanual el retroceso fue de 7,1 puntos (una caída mayor a 13%).

    Con puntajes que van de 0 a 100, este indicador —elaborado por UCU Business School y Equipos Consultores— define seis zonas de confianza; “moderado optimismo” es de 40 a 49 puntos.

    –0,33%

    Los salarios nominales medios virtualmente se mantuvieron en junio (0,04%); la inflación produjo una pérdida de poder adquisitivo de 0,33% respecto al mes anterior.

    Sin embargo, el salario real medio acumuló un alza de 0,52% en el semestre (al comparar con diciembre de 2025).

    0,41%

    El costo de la construcción de vivienda aumentó 0,41% en junio, en comparación con el mes previo.

    Los materiales, con un incremento de casi 1%, fueron el componente del índice con mayor incidencia en la suba mensual.

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