Inflación, comercio exterior, déficit fiscal, confianza del consumidor, salarios y costo de la construcción en Uruguay en números

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El Índice de Precios del Consumidor virtualmente se mantuvo en julio y la inflación de los últimos 12 meses registró una mínima suba, a 4,27%.
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
El Índice de Precios del Consumidor virtualmente se mantuvo en julio y la inflación de los últimos 12 meses registró una mínima suba, a 4,27%.
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En julio, las solicitudes de exportación de mercaderías sumaron US$ 1.219 millones, incluidas las de zonas francas.
El aumento —de 4% al comparar con el mismo mes del año pasado— estuvo liderado por los mayores envíos de carne bovina (25%), celulosa (12%) y productos lácteos (31%).
Las importaciones de bienes fueron por US$ 1.067 millones en julio, un 6% más que un año atrás, informó el Instituto Uruguay XXI basado en estadísticas de Aduanas que no incluyen el petróleo crudo y sus derivados.
En enero-junio, los automóviles de turismo y demás vehículos automotores fueron el principal rubro de importación (por US$ 519 millones, 7% del total).
El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) bajó en mayo tanto en la comparación frente a igual mes de 2025 (–1,4%) como en la medición desestacionalizada (–1,1%). En tendencia-ciclo se mantuvo.
Elaborado por el Banco Central, el IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía.
El déficit anual en las finanzas públicas fue de US$ 3.955 millones; se mantuvo en el equivalente a 4,3% del Producto Interno Bruto en los 12 meses cerrados a junio, idéntico nivel que el año móvil a mayo. Ese resultado excluye los ingresos extraordinarios del Fideicomiso II de la Seguridad Social (“cuarentones”).
En junio, el Índice de Confianza del Consumidor bajó y se ubicó en el nivel más bajo desde abril del 2022, adentrándose en la zona de “moderado pesimismo”. Disminuyó 1,6 puntos (–3,4%) respecto a la medición de abril, mientras que en la comparación interanual el retroceso fue de 7,1 puntos (una caída mayor a 13%).
Con puntajes que van de 0 a 100, este indicador —elaborado por UCU Business School y Equipos Consultores— define seis zonas de confianza; “moderado optimismo” es de 40 a 49 puntos.
Los salarios nominales medios virtualmente se mantuvieron en junio (0,04%); la inflación produjo una pérdida de poder adquisitivo de 0,33% respecto al mes anterior.
Sin embargo, el salario real medio acumuló un alza de 0,52% en el semestre (al comparar con diciembre de 2025).
El costo de la construcción de vivienda aumentó 0,41% en junio, en comparación con el mes previo.
Los materiales, con un incremento de casi 1%, fueron el componente del índice con mayor incidencia en la suba mensual.