El Banco Central anuncia reestructura interna y designa a su gerente general y un economista jefe

El Banco Central (BCU) anunció este martes 4 que culminó un proceso de reestructura orientado a “modernizar” la organización interna y a “fortalecer su gobernanza”, a partir de una “delimitación más clara entre las funciones de análisis de la política monetaria y aquellas vinculadas a su implementación”.
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En ese marco, tras un llamado internacional, el organismo resolvió designar a Bertrand Gruss como su economista jefe, un nuevo cargo creado en la última Ley de Presupuesto. Gruss ya trabajó antes en el BCU, aunque desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el Fondo Monetario Internacional —donde también se desempeñó el actual presidente del BCU, Guillermo Tolosa.
El economista jefe tendrá a su cargo tareas de análisis e investigación económica para apoyar la toma de decisiones en materia de política monetaria y estabilidad financiera.
En segundo lugar, la reestructura aprobada supone que la implementación de la política monetaria estará a cargo de la nueva Gerencia de Política Financiera y Sistema de Pagos, integrando funciones vinculadas a la gestión de activos y pasivos, los mercados financieros y la infraestructura de pagos. Al frente fue designado Fabio Malacrida, funcionario del BCU desde 2002, quien se desempeñaba hasta ahora como gerente del Área Gestión de Activos y Pasivos.
En un comunicado, el BCU explicó que la diferenciación entre las funciones de análisis de política monetaria, a cargo del economista jefe, y aquellas vinculadas a la implementación de dicha política “fortalece la independencia técnica y la especialización de cada ámbito de trabajo, favorece una mejor rendición de cuentas y contribuye a mejorar los procesos de coordinación y toma de decisiones dentro de la institución”.
La estructura también incorpora la figura de gerente general, un rol para el cual fue designado Carlos Herrera. Esta función apunta a fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del banco, promover un uso más eficiente de los recursos institucionales y contribuir a procesos de toma de decisiones más ágiles, efectivas y estratégicas.