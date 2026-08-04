El Banco Central anuncia reestructura interna y designa a su gerente general y un economista jefe

Además de Carlos Herrera y Bertrand Gruss, el organismo nombró a Fabio Malacrida al frente de la nueva Gerencia de Política Financiera y Sistema de Pagos

El Banco Central (BCU) anunció este martes 4 que culminó un proceso de reestructura orientado a “modernizar” la organización interna y a “fortalecer su gobernanza”, a partir de una “delimitación más clara entre las funciones de análisis de la política monetaria y aquellas vinculadas a su implementación”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En ese marco, tras un llamado internacional, el organismo resolvió designar a Bertrand Gruss como su economista jefe, un nuevo cargo creado en la última Ley de Presupuesto. Gruss ya trabajó antes en el BCU, aunque desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el Fondo Monetario Internacional —donde también se desempeñó el actual presidente del BCU, Guillermo Tolosa.

El economista jefe tendrá a su cargo tareas de análisis e investigación económica para apoyar la toma de decisiones en materia de política monetaria y estabilidad financiera.

En segundo lugar, la reestructura aprobada supone que la implementación de la política monetaria estará a cargo de la nueva Gerencia de Política Financiera y Sistema de Pagos, integrando funciones vinculadas a la gestión de activos y pasivos, los mercados financieros y la infraestructura de pagos. Al frente fue designado Fabio Malacrida, funcionario del BCU desde 2002, quien se desempeñaba hasta ahora como gerente del Área Gestión de Activos y Pasivos.

En un comunicado, el BCU explicó que la diferenciación entre las funciones de análisis de política monetaria, a cargo del economista jefe, y aquellas vinculadas a la implementación de dicha política “fortalece la independencia técnica y la especialización de cada ámbito de trabajo, favorece una mejor rendición de cuentas y contribuye a mejorar los procesos de coordinación y toma de decisiones dentro de la institución”.