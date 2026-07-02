Las exportaciones uruguayas a la Unión Europea repuntaron en el segundo mes con el acuerdo

“No es esperable que en los primeros tres o cuatro meses pase algo disruptivo con respecto al comercio”, afirma el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía

Después de más de dos décadas de negociación e intrigas de último momento, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmó a principios de este año y entró en vigor en mayo con carácter provisional. Su estreno ocurrió con algunos procedimientos administrativos y técnicos adoptados sobre la marcha, capacitaciones de urgencia e indefiniciones respecto del reparto de cuotas de acceso entre los socios del bloque sudamericano para rubros muy relevantes, como la carne bovina o algunos derivados de la leche.

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Con ese panorama, los primeros meses de aplicación mostraron datos de exportaciones de Uruguay contrapuestos, en la comparación con un año atrás. Después de envíos en mayo —el primer mes de vigencia del acuerdo comercial— por US$ 172 millones, que significaron una caída de 20%, en junio hubo ventas al bloque europeo por US$ 175 millones, un aumento también de 20%, según cifras informadas ayer, miércoles 1, por el Instituto Uruguay XXI a partir de datos de Aduanas de solicitudes de exportación.

En junio, las exportaciones a la UE de celulosa aumentaron 40%, mientras que los embarques de carne bovina bajaron 19% al comparar con el mismo mes de 2025.

En diálogo con Búsqueda antes de conocerse los datos del mes que acaba de terminar, el director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía (MEF), Juan Labraga, les quitó dramatismo a las cifras de exportaciones de mayo. “Cayeron un poco porque de momento, que nos conste, no hay operaciones nuevas de comercio exterior con Europa. Hay que tener algo claro: fue una sorpresa para todos, también para el sector privado, que el acuerdo se haya firmado y que esté en vigor. Entonces, no es esperable que en los primeros tres o cuatro meses pase algo disruptivo con respecto al comercio”.

Agregó: “En cuanto a las importaciones, que son los datos que (en el MEF) vemos más directamente, las empresas que ya importaban de Europa siguen importando lo mismo, pagando menos. Y lo mismo con las exportaciones; quienes ya exportaban a Europa están usando el acuerdo y pidiendo cuotas, etcétera. Pero el aumento del comercio exterior no es esperable verlo en los primeros meses” de vigencia del tratado, entre otras cosas porque “el principal producto que Uruguay hoy le exporta a la UE es celulosa, que tiene arancel cero. O sea que el acuerdo no le importa”.