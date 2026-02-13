  • Cotizaciones
    viernes 13 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Banco Central fijó para el 3 de marzo reunión para considerar otra decisión de expansión monetaria

    El directorio resolvió la fecha del Comité de Política Monetaria (Copom) adicional convocado ante “dinámicas anómalas” en torno al dólar que amenazaban con hacer caer demasiado la inflación

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, y el ministro Oddone.

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU, y el ministro Oddone.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Con la inflación y el precio del dólar en la mira, el Banco Central (BCU) fijó para el martes 3 de marzo la próxima reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom), tras lo cual el directorio del organismo considerará una posible profundización del sesgo monetario expansivo.

    La fecha de la reunión fue comunicada por el BCU este viernes 13.

    Leé además

    Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción y director de Saceem.
    Construcción

    Falta de “agenda” y lentitud en torno a la infraestructura no son “gratis” para el país, se quejan constructores

    Por Ana Morales
    Casa de cambios. 
    Mercado cambiario

    El precio del dólar oscila; economistas consideran ineficaces anuncios del gobierno

    Por Redacción Búsqueda

    El 26 de enero, el organismo había recortado la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta 6,5%, ante “la proyección de desalineamiento de la inflación respecto de la meta y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual”, indicó en un comunicado.

    En ese momento, el directorio del BCU también resolvió convocar a una reunión adicional del Copom para marzo, aunque entonces no anunció una fecha. “Esta instancia permitirá contar con la flexibilidad necesaria para continuar evaluando, de ser necesario, la profundización del sesgo expansivo de la política monetaria”, explicó en el comunicado de fin de enero.

    El organismo había identificado “dinámicas anómalas” que ponían “en riesgo la permanencia de la inflación en el rango de tolerancia de más/menos 1,5%” en torno a la meta 4,5%, entre otros factores por la caída del precio del dólar en Uruguay más intensa que la verificada en otros mercados comercialmente relevantes para el país.

    La inflación en los 12 meses cerrados en enero se ubicó en 3,65%, un mínimo desde el 2005.

    Tras la baja de la tasa de política monetaria a 6,5% y de anuncios de una posible mayor participación del sector público en las compras de divisas en el mercado “spot” y de futuros, la cotización del dólar tuvo un rebote, luego siguieron algunas jornadas de oscilaciones y después una nueva alza en los últimos días.

    Ayer, jueves 12, las compraventas en el circuito mayorista –“interbancario”- se hicieron a $ 38,731, en promedio. En lo que va de febrero el tipo de cambio aumentó un 0,6%.

    Algunos analistas y empresarios exportadores señalaron en los últimos días que la medida monetaria de enero y los anuncios cambiarios posteriores tuvieron efectos momentáneos y que son insuficientes.

    Selección semanal
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado cambiario

    El precio del dólar oscila; economistas consideran ineficaces anuncios del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    El halcón del palacio

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva en Montevideo.
    Video

    Caso Cardama: el gobierno rescindió el contrato por “incumplimientos graves” del astillero

    Por Redacción Búsqueda
    Estela Delgado en una actividad por el Día Mundial de los Humedales 2026.

    Renunció la directora nacional de Biodiversidad

    Por Redacción Búsqueda
    Sandra Lazo, Yamandú Orsi y Jorge Díaz durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva en Montevideo.
    Video

    Rescisión con Cardama desata choque político entre oficialismo y oposición

    Por Redacción Búsqueda
    Personajes de Futurama, serie de Matt Groening ambientada en el año 3000. 
    Video

    Cuando la imaginación se anticipó al futuro; ¿será cierto, @grok?

    Por Silvana Tanzi
    // Leer el objeto desde localStorage