Banco Central fijó para el 3 de marzo reunión para considerar otra decisión de expansión monetaria

El directorio resolvió la fecha del Comité de Política Monetaria (Copom) adicional convocado ante “dinámicas anómalas” en torno al dólar que amenazaban con hacer caer demasiado la inflación

Con la inflación y el precio del dólar en la mira, el Banco Central (BCU) fijó para el martes 3 de marzo la próxima reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom), tras lo cual el directorio del organismo considerará una posible profundización del sesgo monetario expansivo.

La fecha de la reunión fue comunicada por el BCU este viernes 13.

El 26 de enero, el organismo había recortado la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta 6,5%, ante “la proyección de desalineamiento de la inflación respecto de la meta y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual”, indicó en un comunicado.

En ese momento, el directorio del BCU también resolvió convocar a una reunión adicional del Copom para marzo, aunque entonces no anunció una fecha. “Esta instancia permitirá contar con la flexibilidad necesaria para continuar evaluando, de ser necesario, la profundización del sesgo expansivo de la política monetaria”, explicó en el comunicado de fin de enero.

El organismo había identificado “dinámicas anómalas” que ponían “en riesgo la permanencia de la inflación en el rango de tolerancia de más/menos 1,5%” en torno a la meta 4,5%, entre otros factores por la caída del precio del dólar en Uruguay más intensa que la verificada en otros mercados comercialmente relevantes para el país.