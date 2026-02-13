Banco Central fijó para el 3 de marzo reunión para considerar otra decisión de expansión monetaria

Con la inflación y el precio del dólar en la mira, el Banco Central (BCU) fijó para el martes 3 de marzo la próxima reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom), tras lo cual el directorio del organismo considerará una posible profundización del sesgo monetario expansivo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El 26 de enero, el organismo había recortado la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta 6,5%, ante “la proyección de desalineamiento de la inflación respecto de la meta y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual”, indicó en un comunicado.
En ese momento, el directorio del BCU también resolvió convocar a una reunión adicional del Copom para marzo, aunque entonces no anunció una fecha. “Esta instancia permitirá contar con la flexibilidad necesaria para continuar evaluando, de ser necesario, la profundización del sesgo expansivo de la política monetaria”, explicó en el comunicado de fin de enero.
El organismo había identificado “dinámicas anómalas” que ponían “en riesgo la permanencia de la inflación en el rango de tolerancia de más/menos 1,5%” en torno a la meta 4,5%, entre otros factores por la caída del precio del dólar en Uruguay más intensa que la verificada en otros mercados comercialmente relevantes para el país.
La inflación en los 12 meses cerrados en enero se ubicó en 3,65%, un mínimo desde el 2005.
Tras la baja de la tasa de política monetaria a 6,5% y de anuncios de una posible mayor participación del sector público en las compras de divisas en el mercado “spot” y de futuros, la cotización del dólar tuvo un rebote, luego siguieron algunas jornadas de oscilaciones y después una nueva alza en los últimos días.
Ayer, jueves 12, las compraventas en el circuito mayorista –“interbancario”- se hicieron a $ 38,731, en promedio. En lo que va de febrero el tipo de cambio aumentó un 0,6%.
Algunos analistas y empresarios exportadores señalaron en los últimos días que la medida monetaria de enero y los anuncios cambiarios posteriores tuvieron efectos momentáneos y que son insuficientes.