    El Banco Central anuncia decisión monetaria ante un riesgo “inusual”: que la inflación sea menor a la meta

    El presidente del organismo comunicó que se prevé ir hacia un terreno monetario expansivo, aplicando nuevas reducciones en la tasa

    El presidente del BCU, Guillermo Tolosa.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    En los últimos años, salvo los más recientes, lo habitual en Uruguay era que la inflación anual fuera mayor a la fijada como meta por las autoridades económicas. Ahora se está configurando una coyuntura “inusual”: el riesgo es que se incumpla, pero por resultar menor al objetivo.

    Eso preocupa al Banco Central (BCU) y, por ello, su presidente, Guillermo Tolosa, anunció este viernes 26 que el organismo tiene decidido que la tasa de política monetaria (TPM) adoptará un sesgo expansivo en los próximos meses, si persisten los factores que explican esta inédita situación de inflación menor a la esperada.

    Guillermo Tolosa
    Guillermo Tolosa

    Los objetivos del presidente del BCU: “Desinflación más simétrica” y quebrar la “inercia cultural” del dólar

    Por Ismael Grau
    El presidente del BCU con la directiva de la Unión de Exportadores.
    Banco Central del Uruguay

    Dólar y competitividad: el BCU sostiene que hubo un “adelanto” cambiario reciente

    Por Redacción Búsqueda

    El jerarca comunicó esta novedad en una charla para un grupo de periodistas mantenida en la sede del BCU, apenas unos días después de la resolución de bajar la TPM de 8% a 7,5% y ponerla en una virtual zona de neutralidad, donde teóricamente no influye en un sentido contractivo ni expansivo de la actividad económica. El anuncio de hoy supone que habrá nuevos recortes, aunque no especificó cuántos ni para llevarla a qué nivel dentro del sesgo expansivo.

    La meta de inflación anual, definida en coordinación entre el Ministerio de Economía y el BCU, está actualmente fijada en 4,5%; en los 12 meses cerrados en noviembre, el Índice de Precios al Consumo aumentó 4,09%.

    “La inflación está algo por debajo de lo que esperábamos y se espera que siga bajando en los próximos meses”, según lo que anticipan las proyecciones que acaba de revisar el BCU, informó Tolosa.

    Se refirió a esto como “una situación bastante inédita”, al punto de que tuvo dificultades para encontrar las palabras en español para definirla: “por primera vez” se está ante el riesgo de “subcumplir” o “sobrecumplir” la meta. Luego apeló al inglés —sería un undershooting— y al término que aportó uno de los periodistas presentes: “Errarle por abajo vendría a ser más contundente”.

    Un crecimiento económico “débil”

    El presidente del BCU se expresó especialmente preocupado por una de las razones que están detrás de los registros de inflación actuales por debajo de los previstos —aunque, a largo plazo, considera saludable ir hacia niveles menores—: una economía uruguaya que está teniendo un crecimiento “más débil” que el proyectado por las autoridades.

    Otro factor que influye es la apreciación del peso frente al dólar que, también de manera inusual, “juega en contra” del cumplimiento de la meta de inflación de 4,5%, reconoció.

    También incide que el cierre de las negociaciones en los Consejos de Salarios del sector privado se demoró más de lo que previó el BCU al hacer sus estimaciones y, con ello, se dilataron los ajustes que podían estar fogoneado la demanda de bienes o servicios y la inflación.

