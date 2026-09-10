Intergremial de transporte prepara informe jurídico sobre la Guía de Carga y pedirá reunión con el MEF

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) prepara un informe jurídico sobre la Guía Electrónica de Transporte de Carga y las condiciones laborales del sector, que será elaborado con el asesoramiento del abogado y exinspector general de Trabajo y Seguridad Social Tomás Teijeiro.

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La gremial prevé utilizar ese documento como base para realizar planteos ante las autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Transporte (MTOP), con quienes se encuentran negociando desde junio, luego de que los transportistas autoconvocados iniciaran movilizaciones bajo la consigna “No a la guía” y reclamaran postergar su implementación.

Además, el presidente de la Intergremial, Ignacio Asumendi, dijo a Búsqueda que solicitó una reunión con el Ministerio de Economía (MEF) para plantear la visión del sector sobre una discusión que, a su entender, excede al transporte y puede tener consecuencias sobre la competitividad del país.

La Guía Electrónica de Carga es una herramienta propuesta por el MTOP que registra información sobre el vehículo, los detalles del viaje y de la carga movilizada. En una reciente comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el director nacional de Transporte del MTOP, Felipe Martín, señaló que la guía parte de un proceso de “mayor profesionalización y trazabilidad” del sector de carga por carretera.

Para la Intergremial, el registro de esa información tiene implicancias que van más allá del funcionamiento de la herramienta. “Si la guía de carga me refleja horarios, tengo problemas por el tema del pago de salario, pero también tengo problemas con cómo voy a hacer los descansos. Todo el sistema quedaría en infracción y con dificultades para poder operar”, sostuvo Asumendi.

“Como una actividad en la que damos empleo, tenemos que tener un margen de rentabilidad que hoy no logramos tener”, expresó. En ese sentido, señaló que el transporte pesado todavía enfrenta limitaciones para incorporar alternativas a los combustibles fósiles, como los camiones eléctricos o el hidrógeno, debido a cuestiones de autonomía, infraestructura de carga y las propias características de una actividad que no trabaja con rutas fijas en todos los casos.

La ministra del MTOP, Lucía Etcheverry, dijo a Búsqueda que “la idea de la guía es una decisión firme, pero la obligatoriedad de su emisión va a surgir de la síntesis de todo el esfuerzo puesto de manifiesto en las mesas de trabajo (...) abiertas con la Intergremial y también con sectores no agremiados de la actividad que vienen participando del mismo“.

La discusión

Actualmente se desarrollan tres mesas de negociación. Una funciona con el MTOP y está enfocada en los aspectos prácticos de la Guía de Carga, como su funcionamiento y la información que deberá incorporar. Las otras dos mesas están vinculadas a la dimensión laboral del conflicto y se desarrollan en el ámbito del MTSS.

En una de esas mesas se analiza la posibilidad de establecer formas de pago alternativas al régimen vigente, debido a las particularidades de la actividad. Según explicó Asumendi, los transportistas muchas veces no pueden manejar sus tiempos porque dependen de los horarios que fijan quienes contratan el servicio y de los tiempos de carga y descarga. “Llevás un montón de horas y tenés muchos tiempos muertos, entonces la gente termina pagando por sistemas que no son el de pago por hora, lo que ha generado una heterogeneidad, una disparidad que deriva en comportamientos de competencia desleal y otras cosas que desordenan bastante el funcionamiento de todo el sector”, expresó.

Otra de las mesas de trabajo parte de la intención del Poder Ejecutivo de reglamentar el Convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece límites a la duración del trabajo y períodos de descanso para los conductores de camiones de carga. Mientras que el convenio establece un máximo de 48 horas semanales, en el sector se trabaja actualmente, en promedio, cerca de 70.

Para la ITPC, reducir las jornadas a los límites establecidos sin modificar previamente la forma en que funciona el sector podría causar dificultades operativas y aumentar los costos del transporte. Por eso, plantea que la discusión sobre las jornadas y los descansos debe avanzar junto con la búsqueda de mecanismos de pago que contemplen los tiempos de espera y las características de la actividad.

Antecedentes

La actual negociación tiene como antecedente el conflicto que protagonizaron en junio un grupo de transportistas —“autoconvocados”—, que iniciaron movilizaciones y reclamaron, entre otras medidas, postergar la implementación de la guía. Eso dio paso posteriormente a distintas instancias de diálogo entre las organizaciones empresariales y las autoridades.

En ese contexto, los cuestionamientos jurídicos realizados por los autoconvocados son ahora uno de los antecedentes que la ITPC tiene en cuenta para elaborar su propio informe jurídico antes de avanzar en la negociación. Esa organización —que representa a algunas gremiales y cámaras del sector— busca determinar qué aspectos de la guía pueden ser incorporados. “Nosotros lo que no queremos es negociar un esquema de guía que luego sea, en cierta manera, perforado por grupos que le van a plantear o interponer recursos legales al sistema”, explicó Asumendi.

Además, afirmó que mantienen conversaciones con el MTOP por otros asuntos vinculados al sector, entre ellos, la eventual implementación de mecanismos de chatarrización y alternativas de financiamiento para retirar vehículos antiguos de circulación, así como también para renovar los equipos.