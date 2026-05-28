Transportistas se reúnen con la ministra Etcheverry por Guía de Carga, van a paro y convocan asamblea

Los transportistas autoconvocados que protagonizaron las movilizaciones del pasado sábado 23 de mayo en rechazo a la Guía de Carga obligatoria impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) confirmaron un paro de actividades para este jueves 28 de mayo. La reunión con la ministra está agendada para la hora 16, en las oficinas del ministerio.

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El vocero de los transportistas autoconvocados, Federico Holzmann, explicó al programa Punto de equilibrio, de radio Oriental Agropecuaria, que la movilización del sábado fue detonada por mensajes enviados desde el MTOP a camioneros que pasaron por balanzas de pesaje, indicándoles que circulaban sin la guía de carga y que debían regularizar su situación antes del 30 de junio. El problema, señaló, es que el MTOP comunicó la medida exclusivamente a través de gremiales de primer grado, y no de forma directa a todos los transportistas, y aseguró que la secretaría de Estado “tiene esa herramienta para hacerlo”.

Esto derivó en que cerca de 2.500 personas nucleadas en dos grupos de autoconvocados organizaran movilizaciones el fin de semana pasado en Salto, Rivera, Tacuarembó, Rocha, Fray Bentos y Montevideo.

Holzmann fue crítico con el diseño del sistema. Sostuvo que el registro de cargadores o dadores de carga —es decir, el productor o persona física que mueve mercadería en un camión— “no está operativo” y que “la gran mayoría de esos actores desconoce que deben registrarse y confirmar cada viaje”.

Sin esa confirmación la guía queda incompleta, y el camión podría ser multado con 50 unidades reajustables al pasar por un pórtico, una balanza o control de tránsito. “El mismo proyecto no da ninguna garantía de que ese camión no vaya a tener la multa, porque la gente no está al tanto de nada de esto”, advirtió.

Holzmann recordó que los autoconvocados ya habían llevado planteos al MTOP en una reunión el 15 de julio del año pasado, y ninguna de esas observaciones fueron incorporadas. Consideró que se trata de un proyecto “precioso si estás sentado en una oficina”, pero con falencias técnicas que lo dejan “en pañales” y que no se resolverán rápidamente.

El paro del jueves es de carácter indeterminado y se coordinará en distintas localidades del país. A quienes circulen cargados se les pedirá que se detengan una o dos horas para visibilizar el reclamo. La reunión con la ministra no lo desactiva. Concurrirán al MTOP los voceros Carlos Ferrando y Holzmann. “Esperamos que en el ministerio recapaciten, porque más que solucionar un problema esto crea uno nuevo”, concluyó.

Advertencias de la ITPC

La ITPC (Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay) advierte que el sistema presenta múltiples falencias sin resolver, que la capacitación al sector es insuficiente y que el calendario de implementación —que prevé sanciones a partir de junio— es “irreal” e “ilógico” dado que la guía “no está completa ni siquiera desde el punto de vista técnico”, según planteó en un comunicado.

La Guía Electrónica de Transporte de Carga es un documento digital que deben tener todos los camiones que transporten carga por carretera con un peso bruto superior a 8.500 kilos.

El instrumento, que registra datos del viaje —quién transporta, qué carga, origen, destino, peso y matrícula—, existe como exigencia legal desde 2014, pero el MTOP lanzó recientemente una nueva plataforma web y aplicación móvil para gestionar las guías, con integración de GPS para trazabilidad en tiempo real, y decidió reforzar el control efectivo en ruta.

El MTOP inició un plan piloto a fines de diciembre pasado. Desde entonces, la ITPC mantuvo diversas reuniones con las autoridades para conocer los detalles de la iniciativa y plantear sus observaciones. Las advertencias que la gremial dice haber trasladado al MTOP incluyen: la complejidad excesiva del sistema, la imposibilidad de que quede en manos de los choferes para su operación, los importantes costos administrativos que implica su funcionamiento las 24 horas del día, los siete días de la semana, y la ausencia de beneficios concretos para los transportistas que compensen esos costos.

Movilizaciones que la ITPC avala

El comunicado también hace referencia a las movilizaciones realizadas el sábado 23 de mayo en distintos puntos del país. La ITPC aclara que no convocó a esas protestas, pero “destaca el involucramiento y la participación de los transportistas frente a los problemas que los afectan”, y dice coincidir en reclamar una respuesta clara del MTOP.

La intergremial dice mantenerse abierta al diálogo, pero marca condiciones: “Es necesario que la visión de los transportistas se vea reflejada en una iniciativa que pretende ser un eje central en la política de control para el sector”.

Y considera “inadecuado anteponer plazos de fiscalización cuando no hay un formato de guía consolidado, ni actores capacitados, ni estímulos que fomenten la aplicación del instrumento”.