Ministerio de Turismo admite posibles “problemas operativos” por bajo presupuesto y espera futuros refuerzos

El espacio dedicado al Ministerio de Turismo (Mintur) en el proyecto de Ley de Presupuesto que se presentó en agosto fue de una sola página. Dejó fuera la asignación de recursos para varias de las expectativas de sus autoridades, como la promoción de Uruguay como destino turístico, el refuerzo de funcionarios en áreas “clave” de la cartera y una serie de apoyos a pequeñas y medianas empresas. Se enfocó, a su vez, en el desarrollo del “turismo social” y en el ocio como un “derecho humano” que debe ser accesible para quienes menos tienen, argumentaron en el Parlamento.

En julio, mientras el Ministerio de Economía redactaba los artículos referidos al Mintur, los jerarcas del área de turismo habían expuesto en una comisión de Diputados la importancia de lograr un refuerzo presupuestal de US$ 6,5 millones para la promoción del país y los resultados concretos que podría tener eso en la llegada de visitantes.

En ese momento los cálculos carecían de precisión, pero el 25 de setiembre, en el marco de un evento que celebró el Día Mundial del Turismo, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social presentó una actualización de su “Monitor de turismo”; según ese análisis, un aumento de US$ 10,7 millones en promoción —adicionales a los US$ 4,3 millones que se invierten actualmente— retribuiría en US$ 725 millones de gasto de turistas al año.

Luego de elaborado el proyecto de Presupuesto, la semana pasada el Mintur volvió a visitar la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de Diputados. Allí el ministro de Turismo, Pablo Menoni, se refirió a la promoción de “los productos” como paso inicial para desencadenar el interés de los turistas y, luego de lograr eso, buscar soluciones de conectividad para su ingreso al país. Sin embargo, “la promoción no está contemplada, por lo menos, en esta ley presupuestal”, dijo el secretario de Estado a Búsqueda .

Señaló además que tampoco se incluyeron artículos que busquen dar solución al “casi quiebre” de los recursos humanos del Mintur, en referencia a que 44 de sus 140 funcionarios tienen causal jubilatoria. “Vamos a tener problemas operativos, digamos. ¿En qué puede repercutir? Por ejemplo, en las inspecciones que tenemos que hacer. Ese es un aspecto clave”, evaluó el jerarca.

Otra expectativa de las autoridades del Mintur que al momento no podrá concretarse es la asistencia a unas 400 empresas turísticas con subsidios diferenciales y asesoramientos en digitalización, recursos humanos y marketing. El artículo 317 del Presupuesto propone asignar una partida anual de $ 20 millones con ese propósito, pero el monto no satisface, ya que se precisarían “por lo menos $ 20 millones más”.

“Que quede claro que esta no es la última instancia presupuestal, vamos a tener cuatro rendiciones de cuentas y podemos tener refuerzos. Si queremos llegar a un universo mayor, el compromiso que tenemos es hacer una evaluación año a año de los indicadores. Si el retorno del gasto o de la inversión fue bueno, pediremos más. Planificamos, medimos y corregimos si tenemos que corregir”, manifestó el ministro.

Reconoció que el “propósito era tener más presupuesto”, pero las aspiraciones debieron acotarse luego de que el gobierno se encontrara con un “espejismo fiscal”, con “números que sorprendieron” luego del proceso de transición de gobierno. “Es con lo que nos conformamos, por lo menos por este año”, sopesó.

La prioridad: turismo social

“Al gobierno le pareció que este ministerio merecía una sola prioridad: la del turismo social”, opinó el diputado colorado Gabriel Gurméndez en la Comisión de Presupuesto. El artículo 315 fue el segundo —y último— que recibió fondos adicionales para darle vida al Sistema Nacional de Turismo Social contemplado en la Ley de Regulación de la Actividad Turística del 2014.

Allí se le asignó al Mintur $ 20 millones en el ejercicio 2026 más $ 30 millones a partir del 2027, destinados al Fondo para el Sistema Nacional de Turismo Social que crea el artículo 316, que también habilita recursos de otras entidades —tanto públicas como privadas— en el marco de convenios. Esas entidades aún no están definidas, aclaró el ministro, pero se intercambió con potenciales aportantes en los tres encuentros de turismo social celebrados por el ministerio, donde se presentaron autoridades de Antel, Banco República, OSE y UTE, así como reparticiones del Ejecutivo e intendencias departamentales.

El fondo servirá para financiar varios de los objetivos que había adelantado el ministerio en la Comisión de Turismo del Parlamento, como los subsidios progresivos para unos 14.000 beneficiarios con la finalidad de garantizar el “derecho humano al ocio y a la recreación”.

Menoni dijo que las franjas de esos subsidios siguen sin resolverse —cuanto más bajos son los ingresos de las personas, mayor es el subsidio—, pero lo seguro es que el beneficio máximo será “el 100% de una estadía promedio de tres días en determinado destino”, más medios de transporte y servicios de gastronomía. Como un estimativo de costos “groserísimo”, el subsidio a esas estadías podría rondar en los $ 12.000.

Otro proyecto que financiaría el fondo es una plataforma “similar a las que se utilizan para hacer reservas hoteleras” con el fin de optimizar la oferta turística existente, donde, explicó el ministro, las agencias u operadores turísticos publicarían sus ofertas de hoteles, pasajes, restaurantes y experiencias. “Queremos —muy entre comillas— el booking.com de turismo social”, había anunciado días atrás en Diputados. Actualmente, el Mintur trabaja en los desarrollos técnicos de la plataforma, que tendría su primera presentación en diciembre, comentó el jerarca. Tendrá su base en la plataforma ya existente del Banco República, que será puesta a disposición por esa misma institución.

Incentivos para aerolíneas

El último artículo del proyecto de Presupuesto relativo al inciso comete al Mintur la instrumentación de un incentivo a las aerolíneas comerciales que “contribuyan al incremento de la recepción de turistas extranjeros”. Según había explicado Menoni en la Comisión de Turismo, la cartera lo planifica estableciendo un esquema de subsidio variable condicionado al nivel de ocupación de las rutas aéreas.

La exposición de motivos del proyecto de ley detalló que el incentivo será “por cada pasaje adicional vendido con destino a Uruguay respecto al año anterior, bajo reglas claras de tope anual y período de aplicación”. Ese tope de devolución de dinero en efectivo aún no está definido, pero rondaría en los US$ 1,25 millones. “Queremos apuntar con esta devolución a por lo menos 300.000 pasajes nuevos y una devolución en el orden de US$ 10 de cada parte, es decir, nosotros y el aeropuerto”, aclaró Menoni.

“Con algunos artículos como el de la conectividad, nosotros hablamos de dinero que no está reflejado en el articulado. El presupuesto que proponemos analizar es el que va a quedar al final del período”, añadió. “Por supuesto que si el artículo de la conectividad no tiene presupuesto, no se puede ejecutar”, advirtió, y apeló a las próximas intancias de discusión presupuestal para obtener los fondos.

Campaña con nuevo eslogan

En un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el 25 de setiembre, Menoni anunció una nueva marca turística: Uruguay Sorprende. El spot publicitario da la bienvenida a “un país que sorprende con sorpresas instantáneas y otras que llevan ahí toda una vida”, como “el arte de recibirte, el ritmo, la calma y el brillo único de su gente”.

Según fuentes del ministerio, el nuevo eslogan es “en principio” para la próxima campaña publicitaria de cara a la temporada de verano, es decir, no suplantará la marca país ya consolidada, Uruguay Natural. Eso mismo fue ratificado desde el Instituto Uruguay XXI, que coordina la gestión de dicha marca.