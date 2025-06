La Cámara Fintech impulsa un plan para atraer inversión, generar empleo y exportar tecnología

Las fintechs son empresas de tecnología relacionadas con las finanzas. La cámara estima que en 10 años el sector podría crear 5.000 nuevos empleos, atraer US$ 500 millones anuales en inversiones y aportar US$ 1.000 millones al Producto Interno Bruto. Esta proyección se enmarca en una tendencia global de expansión acelerada: el mercado fintech fue valorado en US$ 226.700 millones para 2023, y se espera que alcance los US$ 917.000 millones para 2032, con una tasa de crecimiento anual de 16,8%, según datos citados en el documento de la CUF.