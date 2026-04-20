La pobreza bajó a 16,6% de las personas en 2025; es “significativamente” más alta entre los menores

En 2025, un 16,6% de los habitantes del país eran pobres en la medición por ingresos elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este lunes 20. Eso significó una disminución frente al 17,3% del año anterior.

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Según esa metodología, son pobres quienes no cuentan con el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y las no alimentarias. El año pasado eran 18,7% de las personas en Montevideo y 15,3% en el interior del país.

La “línea de pobreza” por persona, es decir, el umbral de ingreso estimado para poder adquirir una canasta básica, era en diciembre de $ 24.632 si eran inquilinos y $ 15.173 si no lo eran ($ 19.800 y $ 13.194 para el interior, respectivamente).

A su vez, 1,7% de los habitantes del país eran indigentes —“pobreza extrema”— al no tener un ingreso suficiente para solventar una canasta alimentaria esencial.

Sexo, edades y ascendencia

Un 9,7% de los varones eran pobres en 2025, un porcentaje que entre las mujeres ascendía a 16,0%.

En su informe, el INE subraya que “la incidencia de la pobreza es significativamente mayor entre los menores de 18 años que entre la población adulta: casi el 40% del total de personas en situación de pobreza son menores”. En 2025, estaban en esa condición un 29,1% de los niños de hasta seis años, 27,3% de los de seis a 12 años y la incidencia es de 26,5% en el grupo de 13 a 17 años. Entre la población de 65 años o más los pobres eran el 6%.

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Mientras que entre la población de ascendencia étnico-racial blanca la pobreza era el año pasado de 14,9%, su incidencia fue de casi el doble entre la afro/negra (28,7%).

Por otro lado, la pobreza muestra una distribución heterogénea en el territorio; los niveles más altos se registraron en los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Artigas.