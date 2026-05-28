Las carreras de caballos movieron casi US$ 9 millones en apuestas durante el primer trimestre

En el primer trimestre del 2026, en los principales hipódromos del país se realizaron poco más de medio centenar de reuniones de carreras y generaron apuestas totales por el equivalente a US$ 8,7 millones.

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Eso surge de cálculos de Búsqueda a partir de estadísticas que el año pasado empezó a divulgar la Dirección General de Casinos (DGC), inicialmente para períodos anuales. En los últimos días publicó por primera vez datos trimestrales, correspondientes a enero-marzo de 2026; no se dispone de información para igual lapso de 2025, lo que impide realizar comparaciones.

Apuestas En 2025 hubo apuestas por US$ 677 millones en Loterías, Supermatch y otros juegos explotados por permisarios

El Hipódromo Nacional de Maroñas es el más grande y con mayor actividad de los siete escenarios turfísticos, seguido por el de Las Piedras, también explotado bajo concesión por la empresa Hípica Rioplatense (HRU), del grupo internacional Codere.

En el primer trimestre de este año, Maroñas albergó 24 reuniones hípicas y un total de 283 carreras. Las apuestas alcanzaron unos US$ 6,3 millones y el promedio por reunión rondó los US$ 262.000.

En Las Piedras hubo 12 reuniones y un total de 121 carreras, en las que compitieron, en promedio, nueve caballos. Recaudó apuestas por cerca de US$ 1,7 millones, un promedio por reunión de unos US$ 141.000.

En los escenarios de Colonia, Florida, Melo y Paysandú se realizaron entre tres y cuatro carreras en cada uno, y captaron apuestas que en ningún caso llegaron a los US$ 200.000 en el primer trimestre. Solo el hipódromo sanducero de San Félix superó los US$ 50.000 como promedio apostado por reunión hípica.

En Rocha, donde se corrieron dos carreras de caballos entre enero y marzo, las apuestas totales rozaron los US$ 80.000.

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En 2025, las apuestas hípicas en todos estos escenarios habían alcanzado el equivalente a unos US$ 26 millones.

La DGC, una unidad ejecutora del Ministerio de Economía, tiene entre sus cometidos promover, mejorar, controlar y supervisar las actividades de los hipódromos de Maroñas y de los otros reconocidos, así como el control y supervisión de las agencias hípicas ubicadas en todo el país.

El negocio de Codere

En abril, la calificadora de riesgo FixScr —subsidiaria de la agencia Fitch Ratings— subió a “A+(uy)” la nota de HRU como emisor, así como la de las tres series de obligaciones negociables que tiene en el mercado local, al considerar el “sólido perfil operativo” de la empresa y, en particular, la generación de ingresos por sus salas de slots en Montevideo.

El principal segmento operativo de HRU consiste en el arrendamiento a la DGC de cinco locales de esparcimiento bajo el sistema “mixto” de explotación, incluidos todos los bienes muebles, instalaciones y equipamiento de juego necesarios para que esa repartición gubernamental opere las salas. En contraprestación, esta abona a HRU un pago; a diciembre de 2025, la vertical de negocios representó el 76% de los ingresos de la compañía.

HRU cobra el monto total de las apuestas, las entradas abonadas por el público, los aranceles por el uso de las caballerizas, los ingresos por publicidad dentro del hipódromo, los ingresos por la explotación directa o por concesión de terceros de servicios anexos y los aranceles de inscripción de los caballos a las carreras en Maroñas y Las Piedras.

El contrato de concesión estipula un mínimo de 90 reuniones anuales, con al menos siete carreras cada una. “Actualmente este negocio se encuentra en evolución, dado que la tendencia de los usuarios está migrando de modalidad, de apuestas presenciales a apuestas no presenciales. Los usuarios optan mayormente por apostar desde el teléfono en lugar de hacerlo en las cajas y pueden hacerlo desde el hipódromo o mirando la carrera en la web. Este cambio ha dado como resultado un aumento sostenido de las apuestas en los últimos años y tiende a bajar los costos de la actividad”, contextualiza el informe de la calificadora.

En el ejercicio 2025, este segmento le reportó a HRU ingresos por US$ 10 millones.