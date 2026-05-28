  • Cotizaciones
    jueves 28 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Las carreras de caballos movieron casi US$ 9 millones en apuestas durante el primer trimestre

    HRU, concesionaria de los dos mayores hipódromos del país, mejoró su calificación de riesgo; la tendencia creciente de las apuestas vía remota le permite bajar los costos

    Premio Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de Casinos, que se corrió el pasado 8 de marzo.

    Premio Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de Casinos, que se corrió el pasado 8 de marzo.

    FOTO

    MEF
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el primer trimestre del 2026, en los principales hipódromos del país se realizaron poco más de medio centenar de reuniones de carreras y generaron apuestas totales por el equivalente a US$ 8,7 millones.

    Eso surge de cálculos de Búsqueda a partir de estadísticas que el año pasado empezó a divulgar la Dirección General de Casinos (DGC), inicialmente para períodos anuales. En los últimos días publicó por primera vez datos trimestrales, correspondientes a enero-marzo de 2026; no se dispone de información para igual lapso de 2025, lo que impide realizar comparaciones.

    Leé además

    Billetes de Lotería. 
    Apuestas

    En 2025 hubo apuestas por US$ 677 millones en Loterías, Supermatch y otros juegos explotados por permisarios

    Por Redacción Búsqueda
    Un quiosco que levanta apuestas oficiales.
    Apuestas

    El 21% de los uruguayos apuesta semanalmente; predomina la “ilusión de resolver problemas económicos” con “un gran premio”

    Por Ismael Grau

    El Hipódromo Nacional de Maroñas es el más grande y con mayor actividad de los siete escenarios turfísticos, seguido por el de Las Piedras, también explotado bajo concesión por la empresa Hípica Rioplatense (HRU), del grupo internacional Codere.

    En el primer trimestre de este año, Maroñas albergó 24 reuniones hípicas y un total de 283 carreras. Las apuestas alcanzaron unos US$ 6,3 millones y el promedio por reunión rondó los US$ 262.000.

    En Las Piedras hubo 12 reuniones y un total de 121 carreras, en las que compitieron, en promedio, nueve caballos. Recaudó apuestas por cerca de US$ 1,7 millones, un promedio por reunión de unos US$ 141.000.

    En los escenarios de Colonia, Florida, Melo y Paysandú se realizaron entre tres y cuatro carreras en cada uno, y captaron apuestas que en ningún caso llegaron a los US$ 200.000 en el primer trimestre. Solo el hipódromo sanducero de San Félix superó los US$ 50.000 como promedio apostado por reunión hípica.

    En Rocha, donde se corrieron dos carreras de caballos entre enero y marzo, las apuestas totales rozaron los US$ 80.000.

    Embed

    En 2025, las apuestas hípicas en todos estos escenarios habían alcanzado el equivalente a unos US$ 26 millones.

    La DGC, una unidad ejecutora del Ministerio de Economía, tiene entre sus cometidos promover, mejorar, controlar y supervisar las actividades de los hipódromos de Maroñas y de los otros reconocidos, así como el control y supervisión de las agencias hípicas ubicadas en todo el país.

    El negocio de Codere

    En abril, la calificadora de riesgo FixScr —subsidiaria de la agencia Fitch Ratings— subió a “A+(uy)” la nota de HRU como emisor, así como la de las tres series de obligaciones negociables que tiene en el mercado local, al considerar el “sólido perfil operativo” de la empresa y, en particular, la generación de ingresos por sus salas de slots en Montevideo.

    El principal segmento operativo de HRU consiste en el arrendamiento a la DGC de cinco locales de esparcimiento bajo el sistema “mixto” de explotación, incluidos todos los bienes muebles, instalaciones y equipamiento de juego necesarios para que esa repartición gubernamental opere las salas. En contraprestación, esta abona a HRU un pago; a diciembre de 2025, la vertical de negocios representó el 76% de los ingresos de la compañía.

    HRU cobra el monto total de las apuestas, las entradas abonadas por el público, los aranceles por el uso de las caballerizas, los ingresos por publicidad dentro del hipódromo, los ingresos por la explotación directa o por concesión de terceros de servicios anexos y los aranceles de inscripción de los caballos a las carreras en Maroñas y Las Piedras.

    El contrato de concesión estipula un mínimo de 90 reuniones anuales, con al menos siete carreras cada una. “Actualmente este negocio se encuentra en evolución, dado que la tendencia de los usuarios está migrando de modalidad, de apuestas presenciales a apuestas no presenciales. Los usuarios optan mayormente por apostar desde el teléfono en lugar de hacerlo en las cajas y pueden hacerlo desde el hipódromo o mirando la carrera en la web. Este cambio ha dado como resultado un aumento sostenido de las apuestas en los últimos años y tiende a bajar los costos de la actividad”, contextualiza el informe de la calificadora.

    En el ejercicio 2025, este segmento le reportó a HRU ingresos por US$ 10 millones.

    Selección semanal
    Impuestos

    La DGI empezó a advertir a contribuyentes por inconsistencias en declaraciones del IRAE

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado de valores

    “Ajustes” normativos fueron “avances”, pero el mercado de valores uruguayo “es chato”

    Por Redacción Búsqueda
    Puerto de Montevideo

    Directorio de ANP dividido sobre la gestión de dragado del Puerto de Montevideo

    Por Ana Morales
    Masonería

    Alianza paramasónica critica nuevo concepto de ‘laicidad’ acordado entre el gobierno y líderes religiosos

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Consejo de Ministros del 27 de mayo.
    Video

    Orsi pidió a sus ministros que se comuniquen más entre ellos

    Por Redacción Búsqueda
    Mónica Ferrero durante la comisión ley lavado de activos de la Cámara de Diputados en el Anexo del Palacio Legislativo en Montevideo.

    Ferrero se defiende: dice que actuó “conforme a derecho” en traslado de fiscales y que “no hay motivos espurios” atrás

    Por Macarena Saavedra
    El vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Inmuebles Rurales, Rodolfo Victorica, dijo a Agro de Búsqueda que “han venido y están viniendo brasileños por un contexto político” en su país vinculado a “temas impositivos”.

    Se conforma “fenómeno” de brasileños que compran campos en Uruguay; hay “temor” a impuestos en Brasil, según operadores

    Por Mauro Florentín
    Gonzalo Casaravilla

    Delegación uruguaya en Salto Grande suma dos asesores con sueldos de casi US$ 9.000 cada uno por seis horas de trabajo

    Por Guillermo Draper