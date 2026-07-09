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    Los portafolios de inversión requieren de una “recalibración” para el segundo semestre del año

    Asesores financieros recomiendan ubicarse en los tramos cortos de los bonos estadounidenses y en opciones de renta variable donde prevalezca la calidad, además de instrumentos en pesos indexados a la inflación

    Bolsa de Fráncfort, Alemania.

    Bolsa de Fráncfort, Alemania.

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    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Aunque turbulento, el primer semestre de 2026 dejó ganancias importantes en los principales índices accionarios del mundo, aún empujados por el sector tecnológico y de infraestructura para la inteligencia artificial (IA). Allí los inversores se mostraron más cautelosos que en otros momentos y se vieron mejores desempeños en empresas que demostraron ingresos genuinos.

    Existen otros asuntos que ya perfilan lo que se viene para la segunda mitad del año que está comenzando; la inflación en Estados Unidos todavía no cede hacia el objetivo del 2% anual y hay preocupación por los coletazos de la guerra en Medio Oriente, a la cual las partes involucradas no logran ponerle fin, por lo que las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) estadounidense, ahora con nuevo presidente, decida un aumento de tasas de interés son mayores que unos meses atrás.

    Con ese escenario de base y otras variables a tener en cuenta, escritorios de bolsa locales consultados por Búsqueda sugirieron al inversor uruguayo con perfil de riesgo moderado una mayor exposición a sectores “defensivos” de la economía, resguardo en la renta fija estadounidense a corto y mediano plazo —aún atendiendo deuda y acciones emergentes—, posiciones en activos indexados a la inflación y prudencia con el oro.

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    Calidad y corto plazo

    Para la gestora Puente, los portafolios de inversión estructurados a principios de año “merecen una recalibración” que considere los probables cambios en la política monetaria de la Fed, variable de lo “más relevante para cualquier inversor”. Stefano Drago, su jefe de estrategia de inversión, sugirió a quienes prioricen cuidar el capital enfocarse en instrumentos de renta fija de corto vencimiento y buena calificación crediticia, que no sufrirían en caso de una suba de las tasas estadounidenses.

    Consideró que eso debe complementarse con “una porción acotada” de acciones globales en compañías sólidas de bajo riesgo, que demuestren balances “sanos” y crecimiento de ganancias consistente. Si el perfil del inversor tiende más a buscar un equilibrio entre estabilidad y crecimiento, recordó que contar con inversiones alternativas “actúa como un verdadero descorrelacionador en el portafolio”.

    A su entender, no tendría sentido apuntar a bonos “largos” mientras el banco central federado de Estados Unidos mantenga abierta la puerta a una decisión monetaria de sesgo expansivo, ni tampoco “convalidar cualquier acción solo porque el mercado viene en alza”, resignando calidad a cambio de algo más de rendimiento.

    Ya para quienes tienen un “horizonte largo” y mayor tolerancia al riesgo, Drago recomendó sumar peso de acciones de empresas de mercados emergentes, que, según lo visto en el primer semestre, “todavía tienen recorrido” para resultar atractivos. Mencionó, además, las inversiones en capital privado —que no cotizan en bolsa—, dado que “no se mueven al ritmo de cada comunicado de la Fed” y aportan un valor único al mercado en términos de descorrelación.

    El analista de Puente también comentó sobre las inversiones en oro, un activo que a comienzos del año “parecía blindado” en el contexto de aversión al riesgo durante la guerra entre Irán y Estados Unidos, pero que “resultó frágil” al final y arrastró a otros metales. “La razón es que el oro no solo cotiza el miedo, también cotiza la tasa de interés y la fortaleza del dólar, y ahí la Fed le ganó la pulseada a la geopolítica. Apenas el mercado empezó a descontar que las tasas no bajarían —y que, incluso, podrían subir—, el costo de oportunidad de tener un activo que no paga renta se disparó y el oro perdió en pocas semanas buena parte de lo que había ganado en el año”, repasó. En ese sentido, ese metal precioso continúa en su rol de reserva de valor de largo plazo dentro de una cartera diversificada, pero “no es el momento de sobreponderarlo” por encima de eso, aconsejó.

    Renta variable defensiva

    Para el segundo semestre del año existen oportunidades de inversión atractivas, pero “manteniendo un sesgo cauteloso”, advirtió Gabriel Genta, gestor en Gletir. Ante una posible suba de tasas de la Fed, desde esa corredora de bolsa entienden que, para la renta fija, los Bonos del Tesoro estadounidenses “continuarán siendo una opción atractiva de bajo riesgo”, aunque en los tramos más largos podría continuar la volatilidad.

    Respecto a la renta variable de Estados Unidos y considerando las ansiedades del mercado sobre los retornos del sector IA, “conviene diversificar esa parte de la cartera hacia acciones de sectores más defensivos, como empresas de consumo masivo o de salud”, sugirió el economista.

    Con las posibles implicancias del conflicto en Medio Oriente y “un contexto de fortaleza extendida de las monedas emergentes respecto al dólar”, visualizan un escenario positivo para renta fija corporativa de Latinoamérica que puede extenderse hacia la renta variable en el sector financiero y de la energía, así como el industrial en menor medida. Igualmente, Genta recordó que las inversiones regionales “siempre son una opción más riesgosa que comprar Bonos soberanos de Estados Unidos”.

    En el mercado local, y aunque es un aspecto que podría verse afectado si la situación geopolítica empeora, Gletir proyecta una estabilidad del dólar “con una leve apreciación paulatina”, lo que hace oportuno diversificar las monedas del portafolio y mantener posiciones tanto en la divisa estadounidense como en pesos uruguayos. En este punto, la recomendación es cubrirse en unidades indexadas, dado que “es probable un incremento de la inflación en el corto plazo, incluso superando el 4,5% interanual en el segundo semestre”.

    Activos emergentes

    Desde el escritorio de bolsa Gastón Bengochea, de cara a esta segunda mitad de 2026 recomiendan priorizar los papeles de renta fija. En ese sentido, su director, Diego Rodríguez, comentó que aumentaron la ponderación en los portafolios de los bonos emergentes, que, según dijo, ofrecen retornos de entre 6% y 7% anual.

    En cuanto a renta variable, Bengochea incrementó la asignación en acciones globales, pero reduciendo la exposición a las empresas estadounidenses por sus elevadas valuaciones. También sugieren mantener acciones de empresas de economías emergentes, ya que esperan que estas se favorezcan “por un dólar más débil” y en un contexto en el que “persiste cierta tensión geopolítica, pero donde avanzan las negociaciones hacia una mayor estabilización en Medio Oriente”.

    En el caso de esa corredora de bolsa, valora los avances de las ganancias en el sector tecnológico durante el primer semestre y entiende que “la revolución digital requerirá infraestructura eléctrica, data centers y sistemas de refrigeración”, por lo que incorporaron mayores inversiones en infraestructura asociada a la IA.

    Dadas las “mayores expectativas inflacionarias y una política monetaria expansiva", Rodríguez dijo sobre los activos en moneda nacional que continuarán posicionados en instrumentos nominados en UI.

    Desde Nobilis señalaron que, para el segundo semestre, ven “oportunidades en portafolios globales que capturen las altas tasas de interés actuales antes de que comience un ciclo de flexibilización monetaria más profundo”, mientras que, en Uruguay, las "nuevas emisiones" continuarán “ofreciendo alternativas atractivas de rendimiento y diversificación en moneda local y dólares”.

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