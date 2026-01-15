  • Cotizaciones
    jueves 15 de enero de 2026

    Portafolio de inversión para 2026: año de “ajustar expectativas” y de mayor “cautela” ante acciones en IA

    Asesores financieros recomiendan atención a los mercados emergentes e inversiones en sectores más consolidados de la economía de Estados Unidos

    Bolsa de Valores de Nueva York.

    Bolsa de Valores de Nueva York.

    FOTO

    Búsqueda | Catalina Misson
    Por Catalina Misson

    El 2025 cerró positivo para el mercado accionario global. La narrativa de la aceleración productiva con inteligencia artificial (IA) impulsó la inversión en las grandes tecnológicas de Estados Unidos —y con ello, los retornos en renta variable—, mientras que el debilitamiento del dólar apuntaló los papeles de varios mercados emergentes y la valorización de activos de refugio como el oro.

    Para el año que acaba de comenzar, y pensando en un portafolio equivalente a US$ 100.000 para un inversor uruguayo con perfil de riesgo intermedio, escritorios de bolsa consultados por Búsqueda sugirieron mayor selectividad enfocada en instrumentos de calidad, atención a la deuda emergente y cautela con las exposiciones excesivas en el sector tecnológico.

    Balanz

    2026 será un año de “ajustar expectativas”, afirmó Martín Glass, asesor financiero en Balanz. Según dijo, el contexto internacional sigue incierto y las valuaciones se tornaron “más exigentes”.

    Propuso al inversor una asignación cercana a 50% en instrumentos de renta fija; bonos investment grade —de alta calidad crediticia— incorporando de forma “prudente” algún otro segmento de high yield que ofrezca más rentabilidad. Sugirió otro 40% del portafolio dedicado a renta variable y diversificada; sostuvo que Brasil y Argentina están ofreciendo “oportunidades interesantes” con valuaciones “más razonables y potencial de crecimiento relativo”. También recomendó “cautela” para evitar exposiciones excesivas al sector de la IA.

    El resto del portafolio recomendado estaría dedicado a la liquidez —parte en pesos uruguayos— e inversiones menores a un año en Letras de Regulación Monetaria para mantener flexibilidad y resguardo, dado el debilitamiento del dólar.

    Nobilis

    Mauricio Tchilingirbachian, gerente comercial de Nobilis, sostuvo que el escenario llama a un enfoque “más selectivo y defensivo”. Lo “razonable” —aseguró— sería reservar entre el 50% y el 60% a la renta fija, como bonos soberanos y corporativos con grado de inversión y de mediano plazo, que siguen mostrándose “sólidos”. Para añadir deuda de alto rendimiento, recomendaron emisores con “elevada generación de caja”.

    Aconsejó, por otro lado, una exposición de 30% a 40% en renta variable. “La historia muestra que permanecer invertido en máximos suele ser más eficiente que salir del mercado”, evaluó respecto al sector tecnológico, pero “se impone cautela” respecto de la “exuberancia en torno a la IA” y cobra relevancia la exposición a acciones value —empresas consolidadas— de Estados Unidos y mercados desarrollados.

    El sobrante, cercano al 10%, sería para participación de activos alternativos, como crédito privado, infraestructura o bienes raíces.

    Bengochea

    Las economías emergentes mostraron “una mejor conducción de la política monetaria y fiscal que muchas economías desarrolladas”, observó el director de Bengochea Inversiones, Diego Rodríguez. Existen, además, perspectivas “favorables” para la valorización de las materias primas. En ese sentido, aconsejó destinar un 30% del portafolio en deuda emergente en dólares a plazo medio (seis o siete años).

    Recomendó enfocar 40% del portafolio en inversiones en pesos uruguayos y unidades indexadas —como las Letras de Regulación Monetaria y Notas del Tesoro—, “escalonando” los vencimientos en entre uno y cinco años.

    Como oportunidades de renta variable en dólares no atadas a la IA, donde sugiere invertir un 25%, Rodríguez mencionó las de infraestructura asociadas a data centers y energía, y el sector de salud, como el farmacéutico y de biotecnología. Añadió que, dada la reducción de tasas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, hay valor en las empresas de pequeña y mediana capitalización.

    El 5% restante sería para invertir en oro.

    Puente

    Las condiciones del escenario macroeconómico llaman a una construcción “más sofisticada” del portafolio en 2026, opinó Stefano Drago, asesor principal en Puente.

    Desde esa firma de bolsa consideran razonable invertir un 60% en renta variable; 50% en acciones de calidad de Estados Unidos, que “siguen ofreciendo exposición a productividad, innovación y crecimiento de utilidades”, y 10% en participaciones en mercados emergentes.

    Otro 30% sería para renta fija, con un 20% priorizando la deuda pública y corporativa de calidad crediticia con duración media —aplicando estrategias de carry trade— y 10% de deuda de mercados emergentes. El 10% restante se dedicaría a activos alternativos.

    Gletir

    Gabriel Genta, gestor en Gletir, tuvo en cuenta riesgos posibles como “cuellos de botella” que frenen el desarrollo de la IA, un agravamiento de la guerra comercial o un “regreso de la inflación” que fuerce a la Fed a “recalibrar”.

    El escritorio propone un portafolio de 60% en renta fija dividida en bonos corporativos y del gobierno estadounidense a seis meses, y deuda de mercados emergentes. Otro 40% en acciones de Estados Unidos vinculadas a la IA, acciones value y de empresas en crecimiento, además de otras participaciones globales.

    Gletir entiende que la inversión en pesos uruguayos continuará siendo atractiva, con retornos de entre el 7% y el 7,5%, a los que se sumará la rentabilidad medida en dólares.

