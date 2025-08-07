  • Cotizaciones
    Mayoría de visitantes cruceristas sin quejas; algunos critican precios, limpieza y pobreza

    Entre los atractivos más visitados estuvieron la rambla, Ciudad Vieja, el puerto y el carnaval de Montevideo

    Turistas descienden de un crucero en el Puerto de Montevideo

    Turistas descienden de un crucero en el Puerto de Montevideo

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el conversatorio “A bordo del negocio”, organizado el 29 de julio por el Ministerio de Turismo (Mintur) y la Intendencia de Montevideo, se amplió información sobre el sector del crucerismo durante la temporada 2024–2025.

    En ese período llegaron más de 313.000 turistas a los puertos de Montevideo y Punta del Este. Hubo una baja del 14% en la cantidad de embarcaciones (160) respecto a la temporada anterior, aunque el gasto creció 8%: los visitantes dejaron US$ 18,5 millones (US$ 59 per cápita).

    A la hora de señalar lo que más les agradó, el 29,5% destacó la cordialidad y la atención de la gente. En segundo lugar, un 18,7% valoró la arquitectura y los monumentos, y 7,3% resaltó en particular la Ciudad Vieja como atractivo. Si bien el 63,7% de los cruceristas afirmó que nada les disgustó durante su visita, los motivos entre quienes manifestaron algún aspecto negativo fueron los precios (7,7%), la limpieza (7,4%) y la pobreza (4,9%).

    Según datos recabados por Mabrian, empresa de big data para el turismo, la rambla de Montevideo fue el atractivo que mayores menciones tuvo entre los visitantes, con una proporción cercana al 15%. Le siguieron la Ciudad Vieja, el carnaval, el puerto, el parque Rodó y el Teatro Solís. También se registraron visitas a Tres Cruces, actividades vinculadas al candombe y estructuras históricas como el Palacio Salvo y la Puerta de la Ciudadela. Más del 40% de las menciones se agruparon en la categoría “otros”.

    Los cruceristas argentinos fueron los más numerosos (82.158) y los que mayor gasto hicieron (US$ 4,9 millones). En menor medida y similar proporción fueron los brasileños, seguidos por los norteamericanos, que tendieron a realizar el mayor gasto per cápita (US$ 70).

    Las previsiones del Mintur para la temporada 2025-2026 son que Montevideo recibirá 119 escalas, mientras que Punta del Este tendrá 37 arribos programados.

