Mayoría de visitantes cruceristas sin quejas; algunos critican precios, limpieza y pobreza

Entre los atractivos más visitados estuvieron la rambla, Ciudad Vieja, el puerto y el carnaval de Montevideo

Turistas descienden de un crucero en el Puerto de Montevideo

En el conversatorio “A bordo del negocio”, organizado el 29 de julio por el Ministerio de Turismo (Mintur) y la Intendencia de Montevideo, se amplió información sobre el sector del crucerismo durante la temporada 2024–2025.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En ese período llegaron más de 313.000 turistas a los puertos de Montevideo y Punta del Este. Hubo una baja del 14% en la cantidad de embarcaciones (160) respecto a la temporada anterior, aunque el gasto creció 8%: los visitantes dejaron US$ 18,5 millones (US$ 59 per cápita).

A la hora de señalar lo que más les agradó, el 29,5% destacó la cordialidad y la atención de la gente. En segundo lugar, un 18,7% valoró la arquitectura y los monumentos, y 7,3% resaltó en particular la Ciudad Vieja como atractivo. Si bien el 63,7% de los cruceristas afirmó que nada les disgustó durante su visita, los motivos entre quienes manifestaron algún aspecto negativo fueron los precios (7,7%), la limpieza (7,4%) y la pobreza (4,9%).

Según datos recabados por Mabrian, empresa de big data para el turismo, la rambla de Montevideo fue el atractivo que mayores menciones tuvo entre los visitantes, con una proporción cercana al 15%. Le siguieron la Ciudad Vieja, el carnaval, el puerto, el parque Rodó y el Teatro Solís. También se registraron visitas a Tres Cruces, actividades vinculadas al candombe y estructuras históricas como el Palacio Salvo y la Puerta de la Ciudadela. Más del 40% de las menciones se agruparon en la categoría “otros”.

Los cruceristas argentinos fueron los más numerosos (82.158) y los que mayor gasto hicieron (US$ 4,9 millones). En menor medida y similar proporción fueron los brasileños, seguidos por los norteamericanos, que tendieron a realizar el mayor gasto per cápita (US$ 70).