Ministerio de Turismo se prepara para “tironear de la sábana”: busca refuerzo de US$ 6,5 millones anuales

En la antesala de las negociaciones en el Poder Ejecutivo por el Presupuesto quinquenal, el Ministerio de Turismo (Mintur) pretende lograr apoyos para “tironear de la sábana corta”; es uno de los cuatro incisos con menor recursos y ahora atraviesa “casi que un quiebre en cuanto a recursos humanos”. Dentro de ese panorama de restricciones, la cartera prevé otorgar prestaciones a 14.000 personas con dificultades socioeconómicas para el acceso al turismo, asistir a 400 pequeñas y medianas empresas (pymes) en distintos puntos del país y brindar subsidios variables a las aerolíneas, en particular para duplicar la conectividad aérea con Brasil.

A modo de reflexión, puso de ejemplo a Portugal, donde en 2016 el turismo tenía una proporción similar en el PIB que Uruguay pero ahora alcanza al 12% “a partir de un trabajo concienzudo” en el fortalecimiento del sector. “Cualquier crecimiento que pueda registrar este guarismo es una generación importantísima de riqueza”, animó el ministro, proyectando en pantalla la expresión matemática de que un incremento del 1% en el Producto significan US$ 50 millones en impuestos directos y US$ 20 millones en tributos indirectos adicionales.

El “derecho humano al ocio y a la recreación” es el concepto que inspira al Sistema Nacional de Turismo Social, en proceso de implementación. Entendiendo que hay personas excluidas de ese derecho “por razones socioeconómicas”, se prevé otorgar subsidios progresivos —cuyas franjas aún no están resueltas— a unos 14.000 beneficiarios con una inversión estatal estimada en US$ 1,4 millones anuales, que se sumaría a la “contribución” de las otras “partes”: operadores privados, públicos y beneficiarios.

Además, el Mintur buscará optimizar la oferta existente en “igualdad de oportunidad” a través de una plataforma similar a las que, comparó Menoni, se utilizan para hacer reservas hoteleras.

En cuanto al apoyo a las pymes, la cartera pretende en el quinquenio asistir a 400 empresas turísticas —porque el Mintur no tiene “capacidad de gestión para atender a más”, según aclaró el ministro—, dentro de las cuales 250 serán asesoradas en digitalización, recursos humanos y marketing, 100 recibirán subsidios no reembolsables de $ 200.000 cada una y 50 percibirán $ 600.000, lo que implicaría un gasto anual de US$ 270.000.

Promoción y conectividad

El gasto actual en promoción del Mintur es de US$ 4 millones anuales, pero sus autoridades estiman que se necesitan US$ 6,5 millones adicionales. Ante la ausencia de estudios sobre el impacto de la promoción en la llegada de turistas a Uruguay —que se buscará lograr en un acuerdo con la Asociación de Universidades Grupo Montevideo—, la delegación ministerial se basó en un trabajo académico de la Universidad de Valencia, que estima que un aumento del 150% en el presupuesto a la promoción se traduciría en un incremento de 19% en el flujo de turistas.

Como paso previo a buscar rutas de conectividad para los potenciales turistas del exterior, se debe “despertar el interés” con “una promoción microsegmentada”, señalaron las autoridades. El Mintur se valdría de herramientas de inteligencia artificial para que la promoción sea dirigida de acuerdo con los gustos, las preferencias y las posibilidades de los extranjeros.

Otro de los cálculos presentados por el ministerio en la Comisión de Turismo fue cómo el incremento de turistas —una meta a lograr en el quinquenio— impactaría en el gasto que realizan. Si se lograra alcanzar las cifras objetivo, Uruguay recibiría un ingreso anual de unos US$ 510 millones adicionales, con un impacto directo equivalente a 0,62% del PIB.

En el primer semestre la actividad turística generó unos US$ 1.200 millones por gastos de visitantes que llegaron desde el exterior, según los datos del Mintur.

Embed

Si el Mintur pudiera atraer su cifra objetivo de 300.000 turistas de Brasil —adicionales a los 468.000 que llegaron en 2024—, se precisaría duplicar la actual cantidad de vuelos semanales desde ese país. En aras de atender “un problema bastante complejo en conectividad”, según el ministro, se piensa modificar los acuerdos con aerolíneas, estableciendo un esquema de subsidio variable condicionado al nivel de ocupación de las rutas aéreas con un presupuesto base de US$ 400.000. “Es decir, si la ruta es rentable por sí sola, el ministerio se retira, y si la ruta necesita, al menos en el primer año, un apalancamiento, el ministerio apoya”, explicó Menoni, que además señaló la necesidad de revisar las tasas aeroportuarias para enfrentar la brecha cambiaria con Brasil y disminuir los costos de los pasajes, tema de conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

El ministro recordó, por otro lado, que ya se concedieron permisos a la aerolínea de bandera uruguaya SUA para operar 15 rutas regionales. Esa compañía aún no ha comenzado su actividad.

Regionalización

La subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, se encargó de abordar el eje sobre la estrategia de regionalización, la necesidad de generar una integración equilibrada y “el cruce entre sí” de las propuestas turísticas del interior del país más allá de los centros turísticos como Punta del Este, Colonia y Montevideo.

Para organizar una oferta “seria y consistente” plausible de ser comercializada y captadora de divisas del exterior, se necesita de una inversión privada que “va a venir donde vea un territorio ordenado, con reglas claras y también con inversión pública”, sostuvo. En este sentido, el Mintur plantea fortalecer “las articulaciones públicas y privadas que ya vienen dándose desde hace mucho tiempo”, como, por ejemplo, la herramienta de la participación público privada (PPP), que “ha sido una línea de trabajo que trascendió períodos de gobierno”.

La cartera también planea realizar “encuentros regionales” para que los actores del interior del país puedan aportar líneas de acción. Logrando aunar esfuerzos entre operadores turísticos, el Mintur espera “llegar a una cantidad de ofertas concretas” que otorguen “mayor estabilidad” para las más de 25.000 pymes y también logren promover el turismo interno; para Caram, en ocasiones el uruguayo “no sale al interior porque no tiene una oferta clara en todo el territorio, con propuestas, con precios acordes”. Para lograr todo esto, el ministerio necesita “estar en el territorio”, algo “muy difícil” de lograr “sin gente y sin dinero”, comentó la subsecretaria.

Más allá de los desafíos presupuestales, esta cartera está atravesando “casi que un quiebre en cuanto a recursos humanos” al contar con 140 funcionarios, de los cuales 44 tienen causal jubilatoria en este período de gobierno, alertó Menoni.

“En el momento de tironear la sábana corta vamos a defender fuertemente el presupuesto del Ministerio de Turismo. ¿Están de acuerdo?”, preguntó la diputada frenteamplista y presidenta de la Comisión de Turismo, Mary Araújo. “Sí”, respondieron varios en sala.

En 2024, el Mintur ejecutó un presupuesto total equivalente a US$ 17,2 millones.